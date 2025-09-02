Сколько стоит общежитие в 2025 – расскажет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.
Смотрите также Когда человека могут выселить из арендованной квартиры, даже если он не имеет долгов
Как известно, стоимость жизни в общежитии отличается в зависимости от университета, типа комнаты, наполненности и дополнительных условий.
Во сколько обойдется общежитие в разных городах Украины?
- Киев
В студгородке КПИ имени Игоря Сикорского с 1 января 2025 года цены выросли примерно на 15%. Общежитие:
- коридорного типа, в котором живет до 4 человек в комнате обойдется 800 гривен в месяц;
- блочного типа – 1 186 гривен в месяц.
Также есть варианты с одиночным поселением. Тогда стоимость составит 5 605 гривен в месяц.
КНУ им. Т. Шевченко предлагает комнаты за 750 гривен в месяц. Однако есть и улучшенные варианты – 1 060 гривен в месяц.
- Львов
Львовская политехника – 800 гривен в месяц во всех общежитиях. Во Львовском университете имени И. Франко такая же цена для дневников. Зато аспиранты и заочники платят примерно 1 920 гривен в месяц.
Интересно! Ранее мы писали о цены в общежитиях в других университетах Львова.
Цены в общежитиях Львова / Фото Mruwka
- Харьков
ХНУ им. Каразина предоставляет общежития места за 800 гривен в месяц. В комнатах живут по 3 – 4 человека, есть санузлы, душевые, кухни и прачечные комнаты.
Сколько стоит арендовать жилье студенту в 2025 году?
- В 2025 году аренда жилья для студентов существенно выросла. Дороже всего снимать квартиру в Киеве и Львове – однокомнатные стоят от 16,9 – 17,9 тысячи гривен, комнаты – около 4 – 5 тысяч.
- В то же время в Черновцах, Ивано-Франковске и Одессе цены ниже – однокомнатные можно найти за 10 – 13 тысяч гривен, комнаты – от 3 – 4 тысяч.
- Однако даже в более доступных городах темпы роста арендных ставок остаются высокими.