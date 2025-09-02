Сколько стоит общежитие в 2025 – расскажет 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Как известно, стоимость жизни в общежитии отличается в зависимости от университета, типа комнаты, наполненности и дополнительных условий.

Во сколько обойдется общежитие в разных городах Украины?

Киев

В студгородке КПИ имени Игоря Сикорского с 1 января 2025 года цены выросли примерно на 15%. Общежитие:

коридорного типа, в котором живет до 4 человек в комнате обойдется 800 гривен в месяц;

блочного типа – 1 186 гривен в месяц.

Также есть варианты с одиночным поселением. Тогда стоимость составит 5 605 гривен в месяц.

КНУ им. Т. Шевченко предлагает комнаты за 750 гривен в месяц. Однако есть и улучшенные варианты – 1 060 гривен в месяц.

Львов

Львовская политехника – 800 гривен в месяц во всех общежитиях. Во Львовском университете имени И. Франко такая же цена для дневников. Зато аспиранты и заочники платят примерно 1 920 гривен в месяц.

Цены в общежитиях Львова / Фото Mruwka

Харьков

ХНУ им. Каразина предоставляет общежития места за 800 гривен в месяц. В комнатах живут по 3 – 4 человека, есть санузлы, душевые, кухни и прачечные комнаты.

Сколько стоит арендовать жилье студенту в 2025 году?