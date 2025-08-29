В каких случаях это возможно и какое время дается на выселение, 24 Канал рассказывает со ссылкой на комментарий юриста Анастасии Руденко изданию УНИАН.

Когда арендодатель имеет право требовать освободить жилье?

По словам, Анастасии Руденко, существует несколько законных оснований для досрочного расторжения договора аренды и принудительного выселения через суд. Среди них следующие:

неуплата арендной платы – если арендатор не осуществляет платежи в течение шести месяцев или иного срока, предусмотренного договором;

повреждение имущества или использование жилья не по назначению – например, если квартиру используют как офис, склад или для противоправной деятельности;

постоянные нарушения правил проживания – регулярный шум, конфликты или другие действия, создающие дискомфорт соседям.

Также основанием для выселения может быть окончание срока действия договора аренды. Кроме того, сам договор может содержать другие условия, которые в случае нарушения позволяют арендодателю инициировать его расторжение.

Что делать, если арендаторы проживают без договора?

Проживание в квартире без официально заключенного договора аренды – риск прежде всего для самих квартирантов. Как отмечает эксперт, в такой ситуации они не имеют юридически закрепленных прав на жилье, а значит, владелец может в любой момент потребовать, чтобы они освободили помещение.



Сколько времени дают на выселение из арендованной квартиры?

Юрист объясняет, что сроки выселения арендатора зависят от конкретной ситуации. Существует три основных сценария, каждый из которых имеет свои особенности и сроки.

Выселение по взаимному согласию. Если арендодатель и арендатор достигают совместной договоренности о прекращении договора, сроки выезда определяют в письменном соглашении о расторжении аренды.

Инициатива собственника жилья. Когда расторжение договора инициирует арендодатель – например, если планирует сам вселиться в квартиру – он обязан уведомить арендатора о выселении минимум за два месяца до запланированной даты.

Выселение через суд. Если конфликт не удалось решить мирно и дело дошло до суда, выселение происходит на основании решения суда и исполнительного листа. В постановлении может быть определен срок для добровольного выезда – обычно это 7 – 10 дней.

Важно! Если арендаторы отказываются съезжать, владельцу следует направить письменное требование о выселении, а в случае отказа – обратиться в суд. По решению суда принудительное выселение осуществляет исполнительная служба, даже если договор аренды не заключен.