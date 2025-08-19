Есть вузы, которые корректируют цену в соответствии с размером стипендии – не более чем на 40%. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Какие цены на проживание в общежитиях вузов в Украине?

Киев

Студгородок КПИ имени Игоря Сикорского с января 2025 года повысил цены на проживание в общежитиях. Стоимость выросла примерно на 15%.

Меньше всего надо отдать за проживание в общежитиях коридорного типа (№ 1,3,4,6,7,8) – 800 гривен в месяц (4 человека в комнате). Стоимость проживания в общежитиях блочного типа (№ 10, 15, 16) составляет 1 186 гривен. Самая высокая цена в общежитии №5 – 1603 гривны (при условии размещения 4 человек в комнате). Если вы хотите жить сами, должны платить ежемесячно 5 605 гривен.

В общежитиях от Национального университета имени Тараса Шевченко стоимость стартует от 750 гривен (если установлены электросчетчики) в месяц. Цена на проживание в общежитии улучшенного типа – 1427 гривен в месяц. В общежитии последипломного образования – 2 220 гривен в месяц.

Проживание в общежитиях Киевского национального университета строительства и архитектуры стоит 960 гривен в месяц. При этом оплату нужно осуществить сразу за 10 месяцев одним чеком.

Стоимость проживания в общежитиях Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко колеблется от 770 до 1150 гривен в месяц. Оплачивать также надо сразу за 10 месяцев.

Львов

Цена на проживание в общежитиях Национального университета "Львовская политехника" составляет 800 гривен.

Такая же стоимость – в общежитиях от Львовского национального университета им. Ивана Франко. Впрочем цена для аспирантов и студентов заочной формы почти вдвое выше – 1920 гривен в месяц.

Национальный лесотехнический университет Украины предлагает студентам проживать в общежитии за 800 гривен в месяц.

В общежитиях Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого – такая же цена для студентов. А вот за месяц проживания аспирантам придется отдать 1500 гривен.

Харьков

Студенты Харьковского национального университета имени Каразина платят за месяц проживания в общежитии вуза 800 гривен. Комнаты здесь рассчитаны на 3-4 человека.

