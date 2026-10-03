Эти документы нужны для аренды квартиры: что нужно проверить перед передачей денег

Найти квартиру в аренду можно довольно быстро. Гораздо больше внимания следует уделить тому, что происходит до передачи денежных средств: кто на самом деле сдает жилье, имеет ли он на это право и что именно будет зафиксировано в договоре.

Какие документы нужны для аренды квартиры

Есть несколько документов, которые лучше проверить еще до заселения. А состояние квартиры, техники, мебели и расчеты стоит зафиксировать отдельно, чтобы потом не спорить из-за залога или поврежденного имущества, о чем сообщает ezakupivli.

Арендатору для заключения договора понадобится документ, что удостоверяет личность – паспорт или ID-карта. Данные из него вносят в договор.

Но прежде всего нужно проверить документы человека, который сдает квартиру. Важно убедиться, что это владелец жилья или его уполномоченный представитель.

Право собственности можно проверить по данным Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество. Подтверждением также могут служить:

договор купли-продажи;

дарения;

свидетельство о праве на наследство;

другой правоустанавливающий документ.

Адрес квартиры и данные владельца следует сверить с документами. Если владельцев несколько, нужно выяснить, кто будет подписывать договор.

Если квартиру сдает не владелец

Иногда жилье показывает родственник владельца, знакомый или другой представитель.В таком случае нужно попросить документ, подтверждающий его полномочия. Передавать деньги лучше только после того, как станет ясно, на какие именно действия представитель имеет право.

Это особенно важно, если владелец находится за границей или в другом городе.

Нужен ли письменный договор

Устная договоренность может действовать до тех пор, пока у сторон не возникнет спор. Проблема в том, что через несколько месяцев владелец и арендатор могут по-разному вспоминать даже вполне конкретные договоренности.

В договоре указываются:

данные владельца и арендатора;

адрес квартиры;

срок аренды;

сумму ежемесячной платы;

дату и способ расчета;

порядок оплаты коммунальных услуг;

взносы в ОСМД;

сумму залога и условия его возврата;

ответственность за повреждение имущества;

условия досрочного расторжения договора.

Если арендодатель может изменять арендную плату, это также лучше предусмотреть в договоре. Там же можно указать, за какой срок стороны должны уведомить друг друга о выезде или прекращении аренды.

Какой документ оформить при заселении

После подписания договора об аренде недвижимости стоит составить акт приема-передачи.

В нем можно описать состояние квартиры, мебели и бытовой техники, указать имеющиеся повреждения, показания счетчиков и количество ключей. Фотографии или видео квартиры в день заселения также не будут лишними. Их можно сохранить вместе с договором и актом.

Что нужно знать о залоге

Депозит, гарантийный или страховой платеж – это отдельная сумма, которую владелец получает при заселении. Ее условия лучше не оставлять на уровне устной договоренности.

В договоре стоит указать, какова сумма залога и когда владелец должен его вернуть. Также нужно определить, при каких обстоятельствах он может удержать часть этой суммы.

Кто платит за коммунальные услуги

Кто платит за коммунальные услуги – лучше договориться до заселения, а не тогда, когда приходит первый счет. В договоре можно отдельно указать, кто оплачивает электроэнергию, воду, газ, отопление, интернет, содержание дома и другие услуги.

То же самое касается взносов в ОСМД. Арендатор не становится совладельцем квартиры, но владелец может договориться с ним о компенсации таких расходов.

Как подтвердить передачу денег

После оплаты аренды или залога желательно иметь подтверждение.

Если деньги перечисляются на банковский счет, подтверждением будет банковская операция. При расчете наличными можно оформить расписку. Это особенно актуально, если арендатор платит за несколько месяцев вперед или передает большую сумму в качестве залога.

Что изменится на рынке аренды в 2026 году

Помимо самого договора аренды, есть изменения, касающиеся официального рынка жилья и налогообложения доходов владельцев. Часть новых правил, о которых сейчас говорят в контексте реформы аренды, касается будущих периодов, рассказала народный депутат Елена Шуляк.

В частности, новый режим налогообложения доходов от аренды должен вступить в силу с 1 января 2027 года. Он предусматривает 5% НДФЛ и 5% военного сбора.

Что проверить перед передачей денег

Прежде чем передать владельцу деньги и получить ключи, стоит проверить несколько моментов:

Документ, что удостоверяет личность владельца.

Право собственности на квартиру.

Полномочия представителя, если жилье сдает не владелец.

Письменный договор аренды.

Сумму арендной платы и дату расчета.

Кто оплачивает коммунальные услуги и взносы в ОСМД.

Условия возврата залога.

Акт приема-передачи.

Показания счетчиков.

Состояние квартиры, мебели и техники.

Подтверждение перечисленных денег.

Договор и акт лучше хранить до окончания срока аренды. Фотографии квартиры и подтверждения оплат тоже могут понадобиться позже – например, когда придет время возвращать залог или окончательно рассчитываться за коммунальные услуги.

Напомним, что арендатору могут не вернуть залог. Гарантийный страховой депозит необходим для компенсации возможных убытков. Его могут удержать в случае, если арендатор оставил задолженность за последний месяц аренды, не оплатил коммунальные услуги или повредил мебель, сантехнику или другое имущество, либо нарушил условия договора.