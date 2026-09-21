Когда владелец квартиры может не вернуть залог

Арендатор может внести два отдельных платежа – гарантийный залог и страховой депозит. Гарантийный залог обычно равен месячной арендной плате и по договоренности сторон может пойти в счет последнего месяца, пишет 24 Канал.

Страховой депозит нужен для компенсации возможных убытков. Размер страхового депозита стороны определяют отдельно, поэтому он может превышать месячную арендную плату.

Владелец может частично или полностью удержать залог, если арендатор не выполнил договоренности. Например:

оставил задолженность за последний месяц аренды;

не оплатил коммунальные услуги;

повредил мебель, технику, сантехнику или другое имущество;

не вернул вещи, указанные в акте приема-передачи;

выехал без предупреждения в срок, установленный договором.

Если убытки меньше суммы залога, владелец должен вернуть разницу. Когда оснований для удержания денег нет, залог возвращают в соответствии с условиями договора.

Что прописать в договоре, чтобы не потерять деньги

В договоре следует указать сумму залога, его назначение, срок возврата и конкретные случаи, когда владелец может удержать часть или все деньги. Отдельно следует согласовать, за сколько времени арендатор должен уведомить о выезде.

При заселении также стоит составить акт приема-передачи. В нем можно зафиксировать состояние квартиры, мебели, бытовой техники, сантехники и другого имущества. Так будет проще отличить повреждения, которые уже были в квартире, от тех, что появились во время аренды.

Если часть залога направляется на компенсацию ремонта, сумму лучше подтвердить в письменной форме, например двусторонним актом. Арендатору также стоит сохранять подтверждения оплаты аренды и коммунальных услуг.

Напомним: если арендатор перестал платить за квартиру, владелец не может просто сменить замки или выставить его вещи за дверь. Для выселения необходимо обращаться в суд, а также можно потребовать взыскания задолженности по аренде.