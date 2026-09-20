Что нельзя делать владельцу, если арендатор не платит

После заключения договора арендатор имеет право пользоваться жильем. До расторжения договора собственник не может самостоятельно лишить его этого права, даже если имеется задолженность по аренде, отмечают эксперты канала "Наказ".

Важно! Нельзя самовольно менять замки, выставлять вещи арендатора за дверь, отключать свет или воду, проникать в жилье или физически выселять человека.

Такие действия могут квалифицироваться как самоуправство. Незаконное проникновение в жилье, а также применение силы или угроз могут иметь более серьезные правовые последствия.

Договор аренды необходимо заключать в письменной форме. В нем следует определить срок, нарушения со стороны арендатора и последствия за них. Если срок не указан, договор действует 5 лет. Если владелец берет деньги авансом на случай задолженности или повреждения имущества, нужно отдельно оговорить, когда их можно оставить себе, а когда нужно вернуть.

Как законно выселить арендатора из квартиры

Для выселения владельцу необходимо обратиться в суд. Также через суд можно требовать взыскания задолженности по аренде.

Для долгосрочного договора основанием является неуплата в течение 6 месяцев, если договором не предусмотрен более длительный срок. Для договора на год или менее – третий пропущенный платеж. Одного или двух просрочек недостаточно.

Договор можно расторгнуть также из-за порчи или разрушения жилья, использования квартиры не по назначению или систематического нарушения покоя соседей.

Если жилье повреждено, суд может дать до года на его восстановление. Если жилье используется не по назначению или арендатор нарушает покой соседей, его сначала нужно письменно предупредить.

Перед обращением в суд необходимо собрать доказательства: переписку, квитанции, показания соседей, а в случае повреждения жилья – акт осмотра имущества. В иске следует сразу объединить требования о расторжении договора и выселении. Если после решения суда арендатор не выезжает добровольно, решение исполняет судебная приставочная служба.

Напомним, снимать квартиру без письменного договора рискованно как для владельца, так и для арендатора. В случае конфликта будет сложнее доказать размер арендной платы, условия возврата залога, наличие задолженности или ответственность за поврежденное имущество.