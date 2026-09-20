Що не можна робити власнику, якщо орендар не платить

Після укладення договору орендар має право користуватися житлом. До розірвання договору власник не може самостійно позбавити його цього права, навіть якщо є борг за оренду, зазначають експерти каналу "Наказ".

Важливо! Не можна самовільно змінювати замки, виставляти речі орендаря за двері, відключати світло чи воду, проникати до житла або фізично виселяти людину.

Такі дії можуть кваліфікувати як самоправство. Незаконне проникнення до житла, а також застосування сили чи погроз можуть мати серйозніші правові наслідки.

Договір оренди треба укладати письмово. У ньому варто визначити строк, порушення з боку орендаря та наслідки за них. Якщо строк не зазначити, договір діє 5 років. Якщо власник бере гроші наперед на випадок боргу або пошкодження майна, потрібно окремо прописати, коли їх можна залишити собі, а коли треба повернути.

Як законно виселити орендаря з квартири

Для виселення власнику треба звернутися до суду. Також через суд можна вимагати стягнення боргу за оренду.

Для довгострокового договору підставою є несплата за 6 місяців, якщо договором не передбачений довший строк. Для договору на рік або менше – третій пропущений платіж. Одного чи двох прострочень недостатньо.

Договір можна розірвати також через псування або руйнування житла, використання квартири не за призначенням чи систематичне порушення спокою сусідів.

Якщо житло пошкоджене, суд може дати до року на його відновлення. Якщо житло використовують не за призначенням або орендар порушує спокій сусідів, його спершу потрібно письмово попередити.

Перед зверненням до суду потрібно зібрати докази: листування, квитанції, свідчення сусідів, а у випадку пошкодження житла – акт огляду майна. У позові варто одразу поєднати вимоги про розірвання договору та виселення. Якщо після рішення суду орендар не виїжджає добровільно, рішення виконує виконавча служба.

Нагадаємо, орендувати квартиру без письмового договору ризиковано і для власника, і для орендаря. У разі конфлікту буде складніше довести розмір орендної плати, умови повернення застави, наявність боргу або відповідальність за пошкоджене майно.