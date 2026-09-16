Чи можна орендувати квартиру без письмового договору

Цивільний кодекс передбачає письмову форму договору найму житла. Водночас відсутність підписаного документа не означає автоматично, що домовленостей між власником та орендарем не було, пише "Судово-юридична газета".

Підтвердити орендні відносини можуть листування, банківські перекази, розписки, факт передання квартири та внесення орендної плати. Якщо між сторонами виникне спір, кожна з них повинна буде довести обставини, на які посилається.

Складніше довести домовленості, якщо власник або орендар заперечуватиме сам факт оренди чи окремі її умови. Самих показань свідків тоді може бути недостатньо.

Без письмового договору найчастіше виникають проблеми з підтвердженням строку оренди, розміру та дати внесення плати, оплати комунальних послуг, умов повернення застави та порядку дострокового припинення оренди. Самих скриншотів переписки також може не вистачити, якщо інша сторона заперечує їхню справжність або авторство.

Які ризики виникають для власника та орендаря

Для орендаря проблеми можуть виникнути насамперед із поверненням грошей. Якщо письмово не зафіксовано призначення застави, авансу чи оплати за останній місяць, довести, що ці кошти мають повернути, буде складніше. Так само ризиковано передавати орендну плату готівкою без розписки, адже власник може заперечувати факт отримання грошей.

Проблеми можуть виникнути й через стан квартири. Якщо під час заселення сторони не склали акт приймання-передачі, орендарю можуть приписати пошкодження меблів, техніки чи самого житла, які існували раніше.

Власнику без договору також складніше підтвердити суму боргу за оренду або комунальні послуги. Водночас він може звернутися до суду та вимагати несплачену орендну плату, комунальні платежі або компенсацію за пошкоджене майно.

Якщо власник вимагає компенсацію за пошкодження, потрібно підтвердити не лише сам факт збитків, а й їхню вартість. При цьому відсутність письмового договору не дає власнику права просто виселити мешканця в будь-який момент без передбаченої законом процедури.

Нагадаємо, перед орендою квартири варто перевірити документи власника та інформацію про житло в Державному реєстрі речових прав. Гроші краще передавати після підписання договору, а стан квартири, меблів і техніки зафіксувати в акті приймання-передачі.