Можно ли снять квартиру без письменного договора

Гражданский кодекс предусматривает письменную форму договора найма жилья. В то же время отсутствие подписанного документа не означает автоматически, что договоренностей между владельцем и арендатором не было, пишет "Судебно-юридическая газета".

Подтвердить арендные отношения могут переписка, банковские переводы, расписки, факт передачи квартиры и внесения арендной платы. Если между сторонами возникнет спор, каждая из них должна будет доказать обстоятельства, на которые ссылается.

Сложнее доказать договоренности, если собственник или арендатор будет оспаривать сам факт аренды или отдельные ее условия. Одних только показаний свидетелей тогда может оказаться недостаточно.

Без письменного договора чаще всего возникают проблемы с подтверждением срока аренды, размера и даты внесения платы, оплаты коммунальных услуг, условий возврата залога и порядка досрочного расторжения договора аренды. Одних скриншотов переписки также может оказаться недостаточно, если другая сторона оспаривает их подлинность или авторство.

Какие риски возникают для владельца и арендатора

Для арендатора проблемы могут возникнуть, прежде всего, с возвратом денег. Если в письменной форме не зафиксировано назначение залога, аванса или оплаты за последний месяц, доказать, что эти средства должны быть возвращены, будет сложнее. Так же рискованно передавать арендную плату наличными без расписки, ведь собственник может отрицать факт получения денег.

Проблемы могут возникнуть и из-за состояния квартиры. Если при заселении стороны не составили акт приема-передачи, арендатору могут приписать повреждения мебели, техники или самого жилья, которые существовали ранее.

Владельцу без договора также сложнее подтвердить сумму задолженности за аренду или коммунальные услуги. В то же время он может обратиться в суд и потребовать неуплаченную арендную плату, коммунальные платежи или компенсацию за поврежденное имущество.

Если владелец требует компенсацию за повреждения, необходимо подтвердить не только сам факт ущерба, но и его стоимость. При этом отсутствие письменного договора не дает владельцу права просто выселить жильца в любой момент без предусмотренной законом процедуры.

Напомним, перед арендой квартиры стоит проверить документы владельца и информацию о жилье в Государственном реестре вещных прав. Деньги лучше передавать после подписания договора, а состояние квартиры, мебели и техники зафиксировать в акте приема-передачи.