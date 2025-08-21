За последний год стоимость ореди выросла во всех западных городах, среди которых и Черновцы и Ивано-Франковск. Однако показатели в обоих областных центрах, как и цены на жилье, –разные.

По данным OLX Недвижимости, арендовать однокомнатную квартиру в Черновцах дешевле, чем в Ивано-Франковске, однако цены на трехкомнатное жилье там в среднем одинаковые, рассказывает 24 Канал.

Какие цены на аренду в Черновцах и Ивано-Франковске?

Стоимость однокомнатной квартиры в Черновцах составляет около 12,2 тысячи гривен в месяц. За год средняя цена выросла аж на 18%. За двухкомнатную квартиру придется платить 14,6 тысячи гривен – также на 18% больше, чем в прошлом году. Аренда трехкомнатной квартиры стоит 16,7 тысячи гривен. За год цена изменилась почти неощутимо – до +2%.

Самым бюджетным вариантом на рынке остается аренда комнаты, средняя стоимость которой в Черновцах – 4 тысячи гривен.

В Ивано-Франковске цены несколько выше. Снимать однокомнатную квартиру стоит в среднем 13,2 тысячи гривен. За последний год цена выросла на 11%. Стоимость двухкомнатной квартиры – 15 тысяч гривен (+7% за год), а трехкомнатной – 16,7 тысяч гривен (+15% за год.).

Арендовать комнату в Ивано-Франковске немного дешевле, чем в Черновцах – 3,5 тысячи гривен.



Жилой дом в Черновцах / Фото Суспільного

Какие цены на аренду во Львове перед началом учебного года?

Предсентябрьский ажиотаж на рынке аренды во Львове уже традиционный. Два львовские университеты, а это ЛНУ имени Ивана Франко и "Львовская Политехника", в этом году имеют больше всего заявлений поступающих. Очевидно, конкуренция за жилье будет высокой.

По состоянию на середину августа аренда во Львове стоит:

однокомнатной квартиры – 17,9 тысячи гривен (+10% за год);

двухкомнатной квартиры – 20,9 тысячи гривен (+15% за год);

(+15% за год); трехкомнатной квартиры – 25,1 тысячи гривен (+26% за год).

Также в городе можно снять комнату за 5 тысяч гривен в месяц.