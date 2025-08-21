За останній рік вартість ореди зросла у всіх західних містах, серед яких і Чернівці та Івано-Франківськ. Однак показники в обох обласних центрах, як і ціни на житло, – різні.

За даними OLX Нерухомості, орендувати однокімнатну квартиру в Чернівцях дешевше, ніж в Івано-Франківську, однак ціни на трикімнатне житло там в середньому однакові, розповідає 24 Канал.

Які ціни на оренду в Чернівцях та Івано-Франківську?

Вартість однокімнатної квартири в Чернівцях становить близько 12,2 тисячі гривень на місяць. За рік середня ціна зросла аж на 18%. За двокімнатну квартириру доведеться платити 14,6 тисячі гривень – також на 18% більше, ніж минулого року. Оренда трикімнатного помешкання коштує 16,7 тисячі гривень. За рік ціна змінилася майже невідчутно – до +2%.

Найбюджетнішим варіантом на ринку залишається оренда кімнати, середня вартість якої у Чернівцях – 4 тисячі гривень.

В Івано-Франківську ціни дещо вищі. Винаймати однокімнатну квартиру коштує в середньому 13,2 тисячі гривень. За останній рік ціна зросла на 11%. Вартість двокімнатної квартири – 15 тисяч гривень (+7% за рік), а трикімнатної – 16,7 тисячі гривень (+15% за рік.).

Орендувати кімнату в Івано-Франківську трохи дешевше, ніж у Чернівцях – 3,5 тисячі гривень.



Житловий будинок у Чернівцях / Фото Суспільного

Які ціни на оренду у Львові перед початком навчального року?

Передвересневий ажіотаж на ринку оренди у Львові вже традиційний. Два львівські університети, а це ЛНУ імені Івана Франка та "Львівська Політехніка", цьогоріч мають найбільше заяв вступників. Водевидь, конкуренція за житло буде високою.

Станом на середину серпня оренда у Львові коштує:

однокімнатної квартири – 17,9 тисячі гривень (+10% за рік);

двокімнатної квартири – 20,9 тисячі гривень (+15% за рік);

(+15% за рік); трикімнатної квартири – 25,1 тисячі гривень (+26% за рік).

Також у місті можна винаймати кімнату за 5 тисяч гривень на місяць.