За словами бренд- та бізнес-директора ЛУН Дениса Суділковського, ціна тримається на високому рівні через високий попит. Про це експерт розповів "РБК-Україні", передає 24 Канал.

Зверніть увагу Восени ціни на квартири в новобудовах зростуть: який прогноз

Що стимулює попит на ринку Ужгорода?

Денис Сулдіковський каже, що Ужгород входить до трійки найдорожчих міст як за купівлею, так і за орендою. Однокімнатні квартири тут дорожче винаймати, ніж у Києві.

Причина – переселенці. Багато людей переїхали на постійне проживання. Обмежена пропозиція житла в місті й невелика кількість як житла в оренду, так і новобудов тримають ціни високо,

– прокоментував експерт.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.



Ціни на оренду однокімнатних квартир, де лідер – Ужгород / Дані ЛУН

Через малу кількість пропозицій відносно зацікавленості покупців існує навіть таке поняття, як "дефіцит". Навіть попри зростання активності забудовників, він не зник.

Що кажуть рієлтори?

За словами рієлторки Галини Бучко, ціни на квартири в Ужгороді зростають постійно. Це відбувається хвилями й насамперед залежить від воєнної ситуації у країні.

Після кожного загострення на фронті, особливо у прифронтових регіонах, ми спостерігаємо зростання попиту, а з ним – і зростання цін. Якщо говорити про останній місяць (мовиться про липень – 24 Канал), то чітко помітне подорожчання оренди,

– каже рієлторка.

Квадратний метр на вторинці коштує 1000 – 1200 доларів. У готових квартирах на первинному ринку ціни стартують від 1300 і сягають 2000 доларів.

Орендувати однокімнатну квартиру коштує мінімум 12 тисяч гривень. Однак через постійний попит і брак пропозицій часто на ринку залишаються оголошення із ціною 20 тисяч гривень.