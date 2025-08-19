Водночас у найбільш затребуваних форматах, а це, наприклад багатофункціональні ЖК типу live-work-play, житло подорожчає на більш ніж 5%. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на прогноз власника будівельної компанії Віктора Козачка.

Що буде з ринком новобудов цієї осені?

Восени різких стрибків цін не очікується. "Ми прогнозуємо, що зростання не перевищить кількох відсотків і торкнеться лише проєктів із високим попитом", – зазначив Віктор Козачок.

У деяких концептуальних комплексах ціна може зрости на 35 – 40% від старту будівництва до здачі, але "стандартні" проєкти, розпочаті ще 3 – 4 роки тому, стають менш конкурентними,

– додав експерт.

За його словами, ключовими вимогами покупців зараз є:

якісне будівництво – екологічні матеріали, енергоощадні технології, продумані планування, готовий ремонт;

самодостатня інфраструктура для життя, роботи та відпочинку;

безпека – від охорони до укриттів;

високий рівень сервісу та додаткових послуг;

потенціал до зростання вартості придбаного житла.



Новий ЖК / Фото Pexels

Як би парадоксальним це не видавалося, але, час від часу ми стикаємося з тим, що покупці готові платити за квадрат на 15 – 20 тисяч гривень більше за умови високої якості, комплексної інфраструктури, безпеки, природного оточення та інвестиційної привабливості ЖК,

– розповів Віктор Козачок.

Формула покупки тепер не просто "вкласти – жити", а "вкласти – жити – продати – заробити".