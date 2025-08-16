Бренд- та бізнес-директор ЛУН Денис Суділковський розповів про головні тенденції на ринку нерухомості в Україні. Зокрема, чому не варто відкладати купівлю нової квартири, пише 24 Канал з посиланням на "РБК-Україну".

Чому ціни на квартири в новобудовах не впадуть?

Експерт зазнчає, що на це впливає кілька факторів, зокрема валютні коливання, брак робочої сили, дорога логістика.

Ті, хто чекали обвалу цін на первинці – так і не дочекались. Валютні коливання, здешевшання долара відносно євро, а у більшості українців збереження були саме в доларах США, а закордонні витрати найчастіше в євро, як хаб для відпусток, знову нагадали про актуальність ідеї придбати житло, щоб гроші не проїдала інфляція,

– зазначив Денис Суділковський.

Ситуацію з браком робочої сили бізнес-директор ЛУН називає "без перебільшень катастрофічною".

"Значна кількість чоловіків вибрали захищати країну зі зброєю в руках, дорога логістика, обмежений вибір контракторів – це теж ускладнює ринок і провокує здорожчання", – додав Суділковський.

Варто зазначити, що цього місяця представили державну стратегію щодо розвитку іпотечного ринку. Її мета – зробити купівлю нового житла доступнішою. Щоправда, розвиток іпотеки додатково "підійме" попит на квадратні метри і первинка може знову подорожчати.

Який ринок зараз найактивніший?

Попит на житло в Україні залишається стабільно високим, особливо на оренду. Останнім часом квартири здають набагато швидше.

Оренда – найгарячіший сегмент. У серпні квартира в Києві здається в середньому за 6 днів,

– розповів бізнес-директор ЛУН.

На ринку купівлі спостерігається стабільність, вторинний ринок відновився. Активність на вторинці сягнула 70 – 80% від довоєнного рівня.