Почти половина предложений исчезла за год: в каких городах стало меньше квартир в аренду

Однокомнатных квартир для долгосрочной аренды во многих городах стало заметно меньше. В Хмельницком предложение сократилось почти вдвое, тогда как в Луцке выросло почти на четверть.

В каких городах увеличилось количество квартир в аренду

По данным OLX Недвижимость, за год количество объявлений о долгосрочной аренде однокомнатных квартир больше всего выросло в Луцке – на 23%. В Черновцах предложение увеличилось на 10%, в Киеве – на 6%, в Виннице – на 4%, а в Ивано-Франковске – на 3%.

Луцк заметно выделяется среди городов, где стало больше квартир для аренды. Только там прирост превысил 20%, тогда как в Черновцах он был более чем вдвое меньше. В Киеве, Виннице и Ивано-Франковске рост остался в пределах нескольких процентов.

В то же время по количеству активных объявлений нельзя напрямую судить об изменениях спроса на аренду. На него могут влиять активность владельцев, скорость, с которой квартиры находят арендаторов, миграционные процессы и общая ситуация на местном рынке.

Как изменилось предложение однокомнатных квартир / Инфографика OLX Недвижимость

Где количество однокомнатных квартир в аренду сократилось

Сильнее всего предложение сократилось в Хмельницком – сразу на 48%. В Ужгороде количество объявлений сократилось на 43%, в Ровно – на 34%, в Житомире – на 33%, а в Запорожье – на 31%. Сразу в пяти городах количество квартир для долгосрочной аренды сократилось как минимум на 30%.

Заметное сокращение зафиксировали и в других городах. В Харькове и Кропивницком количество объявлений уменьшилось на 29%, в Николаеве – на 28%. В Черкассах и Днепре предложение сократилось на 26%, в Сумах – на 24%. В Тернополе и Львове предложение сократилось менее заметно – на 18% и 15%.

В Чернигове предложение однокомнатных квартир сократилось на 11%, в Херсоне – на 8%. Наименьшие изменения среди городов с падением зафиксировали в Полтаве и Одессе – там количество объявлений уменьшилось на 4% и 3% соответственно.

Напомним, что на вторичном рынке также стало меньше однокомнатных квартир на продажу. Больше всего предложение сократилось в Тернополе – на 42%, а Черновцы стали единственным городом, где количество объявлений выросло – на 5%.