Аренда вагончика в Киеве: какова стоимость и преимущества проживания

Вагончики на колесах и бытовки набирают популярность в качестве временного жилья и офисов. Их можно арендовать в Киеве за несколько тысяч гривен в месяц и использовать как жилье, место работы или склад.

Какова стоимость аренды жилого вагончика?

24 Канал исследовал цены на аренду жилых вагончиков и бытовок в Киеве на нескольких сервисах и выяснил, что они колеблются от 2 400 до 4 тысяч гривен в месяц, однако на доставку, монтаж и меблировку нужны дополнительные расходы.

Вагончики на колесах представляют собой модульные домики, которые можно транспортировать к месту использования. Их арендуют и покупают для дачи или для временного проживания, например, во время ремонта. Распространенным является использование бытовок как помещений для строителей и других работников на объекте.

Стоимость аренды жилого вагончика в Киеве варьируется в таком ценовом диапазоне:

Bulava – от 2 400 гривен в месяц;

Bitovka – от 2 400 гривен в месяц;

Vagonchuk – от 2 700 гривен в месяц;

Butovok – 2 800 гривен в месяц;

Workhouse – от 3 тысяч гривен;

Vdovenko – 4 тысячи гривен в месяц.

Обратите внимание! Комплектацию бытовок выбирают в зависимости от потребностей. Для них можно арендовать кровати, шкафы, столы, бытовую технику, например кондиционер или обогреватель. Также могут быть варианты вагончиков с буржуйкой на дровах.

Большинство арендодателей предлагают быструю доставку и установку вагончиков не более чем за один день. Обычно минимальный срок аренды вагончика – месяц.

Стоимость доставки рассчитывают индивидуально, поэтому транспортировка в Киеве в зависимости от района может стоить несколько тысяч гривен. Некоторые арендодатели берут страховой залог, который возвращают после завершения срока договора.

Какие преимущества аренды жилых вагончиков?

Бытовки пользуются спросом из-за ряда преимуществ, связанных с их доступностью, мобильностью и удобством. Их можно использовать в любое время года, легко транспортировать и быстро устанавливать. Цены на аренду вагончиков ниже, чем на квартиры или частные дома.

Бытовки мобильные и не требуют сложного фундамента, поэтому их можно перевозить на любое место.

Проживание в вагончике может быть дешевле аренды стационарного дома.

Вагончики обеспечены базовым комфортом: их можно оборудовать техникой и удобствами.

В бытовках можно жить зимой, если они утеплены и обеспечены отоплением.

Установка и демонтаж бытовок не требует много времени, а эти услуги предоставляет арендодатель.

Какие стандартные бытовки предлагают для проживания?