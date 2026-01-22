Самый дорогой город для арендаторов: сколько зарплаты тратят на квартиру в Ужгороде

В январе 2026 года Ужгород остается лидером по стоимости аренды жилья в Украине. Арендная ставка здесь заставляет многих арендаторов тратить более половины заработной платы.

Какой процент зарплаты придется заплатить за аренду в Ужгороде?

Ужгород занял первое место среди областных центров по доле дохода, которую жители тратят на аренду жилья, сообщает OLX Недвижимость.

На долгосрочную аренду однокомнатной квартиры здесь уходит в среднем 83% от медианной зарплаты. Это самый высокий показатель в Украине. В денежном эквиваленте арендаторы отдают около 19,6 тысяч гривен в месяц только за однокомнатную квартиру.

Фактически это означает, что после оплаты жилья большая часть дохода уже потрачена, а средств на другие нужды остается минимум. Именно из-за такого соотношения доходов и цен Ужгород считают одним из наименее доступных городов для аренды.

Высокие арендные ставки объясняют сразу несколькими факторами. Город остается привлекательным для внутренних мигрантов, спрос стабильно превышает предложение, а активного жилищного строительства недостаточно, чтобы сдержать рост цен. В результате рынок аренды реагирует дальнейшим подорожанием.

Сколько стоит аренда квартиры в Ужгороде?

Однокомнатную квартиру в Ужгороде можно арендовать в среднем за 21,7 тысячи гривен в месяц, пишет ЛУН. Стоимость зависит от района, состояния жилья и наличия ремонта, однако дешевых вариантов становится все меньше.

Обратите внимание! Самую высокую стоимость аренды в конце 2025 года зафиксировали также в Ужгороде, хотя месяц назад средняя арендная ставка была на 700 гривен дешевле.

Двухкомнатные квартиры обходятся еще дороже. Средняя стоимость аренды составляет около 30,4 тысячи гривен в месяц. Самые высокие цены традиционно фиксируют в центральных районах и новостройках, но даже на окраинах города аренда остается дорогой для большинства жителей.

