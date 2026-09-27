Bugatti построит жилой небоскреб в США: как будет выглядеть необычное здание в Майами

Автомобильный бренд Bugatti представил проект своего первого жилого небоскреба в США. Здание в Майами будет состоять из 60 этажей, а его необычная архитектура будет создана по мотивам спортивных автомобилей бренда.

Каким будет первый жилой небоскреб Bugatti в США

Bugatti Residences Miami планируется построить на берегу реки Майами, в районе Брикелл, недалеко от финансового центра города, пишет Dezeen.

В 60-этажном небоскребе планируется обустроить 183 резиденции. Также в здании будут четыре пентхауса. Жители комплекса будут иметь прямой доступ к водному пути, ведущему к заливу Бискейн.

Над архитектурой небоскреба работает американская студия Brandon Haw Architecture. Здание будет состоять из четырех больших вертикальных блоков, между которыми будут открытые пространства высотой в два этажа.

Во внешнем виде небоскреба архитекторы объединят характерные черты Майами с дизайном спортивных автомобилей Bugatti. В частности, будет использован узнаваемый С-образный мотив, который появился в автомобилях бренда еще в 1930-х годах.

Интерьеры будущих резиденций разрабатывает международная дизайнерская студия Yabu Pushelberg. За обслуживание комплекса будет отвечать компания Rhodium, которая также будет предоставлять жильцам услуги дворецкого.

Небоскреб Bugatti в США / Фото Dezeen

Небоскреб будут строить американская Prosper Group и бельгийская Versluys Group. Продажу резиденций планируют начать в 2027 году, однако дату завершения строительства пока не объявили. Для Bugatti это уже второй жилой проект: первый бренд представил в 2023 году в Дубае совместно с застройщиком Binghatti.

Напомним, в Саудовской Аравии ведется строительство Jeddah Tower, который должен стать самым высоким небоскребом в мире и превзойти Бурдж-Халифу в Дубае. Высота здания превысит один километр, а внутри будут расположены квартиры, офисы и смотровая площадка с видом на Красное море.