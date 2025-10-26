Собственный бункер по цене однушки: на немецком рынке недвижимости появилось новое предложение

Из-за российской агрессии, вырос спрос на разного рода укрытия. В частности, в Германии бункеры уже доступны для обычных потребителей.

Что известно о бункере, который можно установить дома?

Конструкция этого бункера чрезвычайно проста, сообщает 24 Канал со ссылкой на BILD.

Уже разработан прототип такого бункера:

общая площадь такого укрытия – примерно 16 квадратных метров;

бункер изготовлен из железобетона;

стены этого сооружения имеют ширину – примерно 20 сантиметров.

Что находится внутри бункера:

4 раскладные кровати;

туалет и душ;

небольшая кухня;

рабочее место.

Заметьте! Чтобы жить в бункере было приятнее, там даже установлен экран, который имитирует окно.

Руководитель компании BSSD Defence Марио Пайде заявил, что это укрытие может выдержать:

удары дронов и мин;

а также ракет 107 миллиметрового калибра.

Более того, по словам Пайде, если расположить этот бункер на несколько метров под землей, он может защитить от последствий ядерного взрыва. Но при условии, что эпицентр удара находится не ближе чем за 20 километров.

Интересно! Стоимость такого бункера – примерно 50 тысяч евро. А в сумму 150 тысяч евро обойдется "полная комплектация".

Мы хотим показать, что бункер – это не мрачная бетонная коробка, а современное средство защиты и спокойствия,

– говорит Пайде.

