Власний бункер за ціною однушки: на німецькому ринку нерухомості з'явилась нова пропозиція

Через російську агресію, зріс попит на різного роду укриття. Зокрема, в Німеччині бункери уже доступні для звичайних споживачів.

Що відомо про бункер, який можна встановити вдома?

Конструкція цього бункера надзвичайно проста, повідомляє 24 Канал з посиланням на BILD.

Уже розроблено прототип такого бункера:

загальна площа такого укриття – приблизно 16 квадратних метрів;

бункер виготовлений із залізобетону;

стіни цієї споруди мають ширину – приблизно 20 сантиметрів.

Що знаходиться всередині бункера:

4 розкладні ліжка;

туалет та душ;

невелика кухня;

робоче місце.

Зауважте! Аби жити у бункері було приємніше, там навіть встановлено екран, який імітує вікно.

Керівник компанії BSSD Defence Маріо Пайде заявив, що це укриття може витримати:

удари дронів та мін;

а також ракет 107 міліметрового калібру.

Щобільше, за словами Пайде, якщо розташувати цей бункер на кілька метрів під землею, він може захистити від наслідків ядерного вибуху. Але за умови, що епіцентр удару знаходиться не ближче ніж за 20 кілометрів.

Цікаво! Вартість такого бункера – приблизно 50 тисяч євро. А у суму 150 тисяч євро обійдеться "повна комплектація".

Ми хочемо показати, що бункер – це не похмура бетонна коробка, а сучасний засіб захисту й спокою,

– каже Пайде.

