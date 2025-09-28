Еще недавно бункеры ассоциировались с теориями заговора и фанатами выживания. Но в последнее время эти укрытия превратились в символ роскоши и предусмотрительности. Миллиардеры по всему миру возводят дорогие бункеры на случай различных сценариев будущего.

Современные сверхзащищенные хранилища появляются не только в окрестностях или среди пустынь, но и под роскошными виллами, принадлежащих мировой элите. Подробнее об этом 24 Канал рассказывает со ссылкой на Robb Report.

Что самые богатые люди предусматривают в своих бункерах?

Бункеры – теперь это уже не просто бетонные комнаты с запасами консервы, а комфортные подземные пространства с сервисом, достойным пятизвездочных отелей.

Чед Кэрролл из The Chad Carroll Group (Compass) заявляет, что в последнее время укрытия возводят не только фанаты апокалипсиса, а руководители компаний, знаменитости, международные инвесторы. Они стремятся быть уверенными в своей защите при любых условиях.

По мнению агентов по недвижимости и девелоперов, такая тенденция возникла как реакция на глобальную нестабильность и культурные сдвиги. "Мы перешли от политической неопределенности к полноценной геополитической напряженности", – объясняет Наоми Корби с SAFE (Strategically Armored & Fortified Environments) – компании, которая специализируется на строительстве защищенных помещений.



Состоятельные люди обустраивают бункеры не менее роскошными, чем дома / Фото Наоми Корби, SAFE

В результате современные "комнаты паники" все чаще превращаются в роскошные индивидуализированные пространства.

То, что раньше было простыми укрытиями, сегодня приобретает вид персональных святилищ. Клиенты стремятся, чтобы эти пространства отражали их образ жизни – с уникальным дизайном и особыми деталями,

– добавляет Корби.

Один из клиентов компании SAFE, профессиональный гольфист, обустроил в своем укрытии инновационный симулятор, который имитирует 50 лучших гольф-полей мира. Другой заказчик, который является коллекционером произведений искусства, создал в бункере климатически контролируемую галерею. Некоторые заказчики также просили обустроить частные кинотеатры, гидропонные теплицы, производственные цеха, изоляционные камеры, а иногда – даже крематории. Как отмечает Корби, эти укрытия уже давно вышли за пределы привычных бомбоубежищ, превратившись в полноценные зоны комфорта и отдыха с интегрированной инфраструктурой.

Билл Ригдон, основатель и CEO компании Panic Room Builders, стал свидетелем этой трансформации. Его компания начала деятельность по строительству религиозных хранилищ для мормонов еще десятилетие назад, а сегодня сосредоточена на создании полноценных подземных объектов, которые часто маскируются в пределах жилой недвижимости.

Вы заходите в комнату безопасности в собственной спальне, попадаете в лифт, ведущий в тоннель – и оказываетесь в бункере,

– объясняет он.

В определенных регионах, таких как Лос-Анджелес, наличие комнаты безопасности уже стало маркетинговым козырем при продаже недвижимости.

Кто из мировых знаменитостей имеет бункер?

Хотя большинство таких проектов остаются конфиденциальными, растет количество слухов о том, что многие влиятельные люди строят бункеры или модернизируют свои имения с системами безопасности.



Бункеры миллиардеров поражают своей роскошью / Фото Наоми Корби, SAFE

Например, поговаривают, что Билл Гейтс имеет несколько подземных укрытий в разных резиденциях, а генеральный директор Meta Марк Цукерберг строит на Гавайях масштабный комплекс стоимостью 300 миллионов долларов, в который входит 5 000 квадратных футов подземного пространства с автономной инфраструктурой – энергетической, водной и продуктовой. Похожие проекты, по неподтвержденным данным, также реализовывают или рассматривают Ким Кардаш'ян, Том Круз и миллиардер Питер Тиль.

"Для этих клиентов не существует ограничений в расходах", – говорит Ригдон. Ведь они ожидают того же уровня комфорта, что и в своих роскошных домах.

Часто бункеры используют как гостевые дома или частные места для отдыха. "Один мы построили в бамбуковом лесу. Вы проходите сквозь деревья – и перед вами незаметный вход. Внутри есть все, что только можно представить, включая люксовую отделку", – отмечает Ригдон. И, конечно, максимальный уровень защиты: например, взрывостойкие двери, изготовлены на заказ в Швейцарии.

После завершения строительства Ригдон просит клиентов протестировать свои укрытия. Ведь это должно быть не просто сооружение, а настоящая гарантия безопасности.

Интересно! Как пишет Нил Деграсс Тайсон, Швейцария – единственная страна, способна разместить 114% населения в бункерах. Только она имеет достаточно подземных укрытий, чтобы вместить все свое население и даже больше. В стране построены более 370 тысяч бомбоубежищ в домах, школах, горах и государственных зданиях. Это не просто укрытия – они оборудованы взрывозащитными дверями, фильтрами воздуха, кроватями, туалетами, вентиляцией, генераторами и даже командными пунктами.

Что известно о бункерах, которые могут купить украинцы?

Средняя стоимость частного укрытия, которое могут купить украинцы, площадью 20 – 25 квадратов составляет от 25 до 60 тысяч долларов, в зависимости от глубины, материалов и оборудования. Бюджетные варианты – металлические контейнеры или бетонные капсулы – стоят от 800 долларов за квадрат с монтажом.

Популярны железобетонные укрытия с герметичными дверями, вентиляцией и спальными местами, ценой от 30 до 50 тысяч долларов Более сложные системы с автономным питанием и фильтрацией воздуха могут стоить до 150 тысяч долларов. Премиумбункеры с кухней, душем и солнечными панелями превышают 200 тысяч долларов.