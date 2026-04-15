Один из самых известных отелей мира Бурдж аль-Араб закрывают: что произошло

Известный отель Бурдж аль-Араб в Дубае закрывают на длительную реставрацию, которая продлится около полутора лет. Решение приняли на фоне инцидента с обломками дрона и общего спада туристического потока в регионе.

Что произошло с отелем Бурдж аль-Араб в Дубае?

В начале марта 2026 года фасад здания повредили обломки сбитого иранского дрона. Пожар быстро ликвидировали, обошлось без пострадавших, однако сам факт попадания подтвердили официально, пишет Reuters.

В отеле отмечают, что ремонт планировали заранее и не связывают с этим инцидентом. Во время закрытия гостей с действующими бронированиями переселяют в другие отели сети.

В то же время на рынке фиксируют снижение туристической активности из-за ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке, что также влияет на загруженность дорогих отелей.

Обновление предусматривает модернизацию интерьеров с сохранением узнаваемого вида здания. Работы будет курировать международный дизайнер, а процесс организуют поэтапно.

Чем известен этот отель?

Бурдж аль-Араб открыли в 1999 году, и он быстро стал одним из символов Дубая, Skyscraper Center. Здание высотой 321 метр имеет 56 этажей и расположено на искусственном острове примерно в 280 метрах от берега, куда ведет отдельный мост.

Форма отеля напоминает парус арабской лодки, что сделало его одним из самых узнаваемых силуэтов в мире. Внутри обустроен атриум высотой около 180 метров, а на высоте более 200 метров расположена вертолетная площадка, которую использовали для съемок и событий.

Отель работает только с люксами: здесь около 200 номеров, и все они двухуровневые. Площадь апартаментов стартует примерно от 170 квадратных метров и может превышать 700, что существенно отличает его от большинства отелей.

Бурдж аль-Араб часто называют "семизвездочным", хотя официальной такой категории не существует. Репутацию сформировали высокий уровень сервиса, большие пространства и формат отдыха, ориентированный на приватность и дорогие услуги.

