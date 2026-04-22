Дешевые дома исчезнут: как новые правила строительства изменят цены в пригороде

Дешевые частные дома могут исчезнуть с рынка из-за новых требований к строительству в Украине. Застройщикам придется работать по более жестким правилам, что повлияет на цены и объемы предложения.

Какие новые правила строительства ввели в Украине?

Как отмечается в постановлении Кабмина №305 от 4 марта, во время военного положения и в течение года после его завершения индивидуальные, садовые и дачные дома можно возводить по упрощенной процедуре.

Для домов площадью до 200 квадратных метров действуют упрощенные условия строительства. Для начала работ достаточно схемы намерений, которую разрабатывает сертифицированный архитектор и вносит в электронную систему. Самостоятельно подать документы больше нельзя.

Дома площадью до 500 квадратных метров тоже возводят по упрощенной процедуре, но только как индивидуальные, садовые или дачные объекты. Для этого нужно получить строительный паспорт, который определяет основные параметры застройки участка.

Почему дешевые дома могут исчезнуть с рынка?

Больше всего изменения затронули таунхаусы и дуплексы. Раньше их часто оформляли как индивидуальные дома, чтобы избежать сложных процедур и снизить расходы. Это позволяло предлагать жилье по более низким ценам, даже если объекты не соответствовали нормам.

Теперь такие проекты не подпадают под упрощенные правила. Для их строительства нужны полноценные градостроительные условия, согласования и экспертизы, как для многоквартирных объектов.

Очень выросла стоимость строительных работ. Поэтому продавцы опасаются, что за деньги, которые они сейчас выручат от продажи дома, они уже не смогут ничего построить – средств просто не хватит,

– отметил руководителя агентства недвижимости "КиевДомСервис" Андрей Романов в комментарии "Минфину".

Как изменится рынок и что получат покупатели?

Количество доступных дешевых домов сократится. С рынка постепенно исчезнут объекты, которые ранее строили по упрощенным схемам. Эксперты прогнозируют дополнительное подорожание как минимум на 10%.

В то же время структура рынка станет более прозрачной. Каждый проект будет иметь ответственного архитектора, что снижает риск приобрести проблемное жилье.

Уйдет формат "построили, как получилось, – продаем". На его место приходит системный подход: с архитектурой, расчетом, логикой проекта. Таких объектов будет меньше, но они будут более продуманными и, соответственно, дороже,

– объясняет риелтор Ирина Луханина.

Покупатели также получат более понятные условия строительства и оформления. Контроль со стороны государства поможет избегать нарушений и хаотичной застройки. Уменьшится вероятность появления плотной застройки рядом с частными домами, поскольку крупные проекты больше нельзя оформлять как индивидуальные.

Какие дома теперь можно возводить без строительного паспорта?