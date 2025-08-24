Самым дорогим городом по ценам на недвижимость на Западе традиционно остается Львов, который порой может "обгонять" Ужгород. А самым бюджетным городом считается Хмельницкий, который четко держит свою позицию.

Аналитики OLX Недвижимости на основе актуальных данных о ценах на недвижимость сравнил эти города. 24 Канал рассказывает, существенная ли между ними разница.

Какие цены во Львове по сравнению с Хмельницким?

Аренда

Во Львове арендовать однокомнатную квартиру в среднем стоит 18 тысяч гривен. Тогда как в Хмельницком средняя стоимость – 10 тысяч гривен.

С долгосрочной арендой двухкомнатных квартир цены на август такие: Львов – 20,9 тысяч гривен, Хмельницкий – 11 тысяч гривен.

Средняя стоимость аренды трехкомнатных квартир по состоянию на конец лета составляет:

Львов – 27,2 тысячи гривен;

Хмельницкий – 11,3 тысячи гривен.

То есть, если сравнивать цены во Львове до более бюджетного Хмельницкого, то становится очевидно, что разница существенная – в среднем в более чем 80%.

Покупка

Во Львове средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 2,28 миллиона гривен, а в Хмельницком – 1,36 миллиона гривен.

На покупку двухкомнатной квартиры придется потратить:

во Львове – 3,25 миллиона гривен;

в Хмельницком – 1,81 миллиона гривен.

Средняя цена за трехкомнатную квартиру во Львове составляет 3,8 миллиона гривен. Тогда как в Хмельницком – 2,25 миллиона гривен.

Разница в средних ценах между Львовом и Хмельницким в среднем достигает около 70%. Речь идет о сотнях тысяч гривен, что является существенной разницей. Это подтверждает репутацию Львова как одного из самых дорогих городов Украины для жизни и инвестиций в жилье.