Найдорожчим містом за цінами на нерухомість на Заході традиційно залишається Львів, який часом може "обганяти" Ужгород. А найбюджетнішим містом вважається Хмельницький, який чітко тримає свою позицію.

Аналітики OLX Нерухомості основі актуальних даних про ціни на нерухомість порівняв міста між собою. 24 Канал розповідає, чи суттєва між ними різниця.

Які ціни у Львові в порівнянні з Хмельницьким?

Оренда

У Львові орендувати однокімнатну квартиру в середньому коштує 18 тисяч гривень. Тоді як у Хмельницькому середня вартість – 10 тисяч гривень.

З довготривалою орендою двокімнатних квартир ціни на серпень такі: Львів – 20,9 тисячі гривень, Хмельницький – 11 тисяч гривень.

Середня вартість оренди трикімнатних квартир станом на кінець літа складає:

Львів – 27,2 тисячі гривень;

Хмельницький – 11,3 тисячі гривень.

Тобто, якщо порівнювати ціни у Львові до більш бюджетного Хмельницького, то стає очевидно, що різниця суттєва – в середньому у більш як 80%.

Купівля

У Львові середня вартість однокімнатної квартири складає 2,28 мільйона гривень, а в Хмельницькому – 1,36 мільйона гривень.

На купівлю двокімнатної квартири доведеться витратити:

у Львові – 3,25 мільйона гривень;

у Хмельницькому – 1,81 мільйона гривень.

Середня ціна за трикімнатну квартиру у Львові складає 3,8 мільйона гривень. Тоді як у Хмельницькому – 2,25 мільйона гривень.

Різниця у середніх цінах між Львовом та Хмельницьким у середньому сягає близько 70%. Мовиться про сотні тисяч гривень, що є суттєвою різницею. Це підтверджує репутацію Львова як одного з найдорожчих міст України для життя та інвестицій у житло.