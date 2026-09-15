Цены на новостройки могут вырасти уже осенью: какие квартиры подорожают больше всего

Осенью квартиры в новостройках могут подорожать как минимум на 3 – 5%, а в готовых жилых комплексах рост цен может составить 7 – 10%. Наибольшее давление на цены будут оказывать себестоимость строительства и спрос на жилье, в которое можно заселиться без длительного ожидания.

Как могут измениться цены на новостройки осенью

В сентябре–октябре наиболее заметное подорожание прогнозируют в жилых комплексах с готовностью более 50%, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца 2026 года, рассказала 24 Канал коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

Одной из причин является рост себестоимости строительства. В западных регионах за первые 8 месяцев года она увеличилась примерно на 10% из-за повреждений производств и складов, затруднений с поставками и необходимости частично заменять украинские материалы более дорогими импортными.

В то же время это не означает, что квартиры автоматически подорожают на те же 10%, ведь часть дополнительных расходов застройщики в течение определенного времени могут компенсировать за счет собственной прибыли или запасов материалов.

Более значительно цены могут вырасти в уже готовых жилых комплексах и домах, завершение строительства которых запланировано на осень, – в отдельных случаях на 7–10%. По прогнозам, в сентябре – октябре 60–70% активных покупателей в первую очередь будут интересоваться готовыми или почти завершенными квартирами, а также жильем с ремонтом. Дополнительным преимуществом последнего становится рост стоимости обустройства жилья, тогда как на бытовую технику и отдельные отделочные материалы уже наблюдается повышенный спрос.

Более половины потенциальных покупателей, по крайней мере, будут рассматривать новостройки в западных регионах, в частности во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Луцке и Тернополе.

Марианна Бигунец Коммерческий директор строительной компании GAZDA Если семья имеет возможность работать удаленно или не зависит от конкретного местоположения, вопрос о том, где безопаснее прожить ближайшие месяцы, становится весьма актуальным. И если новостройка на западе страны по качеству, инженерным решениям и уровню энергоавтономности не уступает столичному проекту, географическая привязанность для части покупателей просто перестает быть определяющим фактором.

В проектах, схожих по классу и качеству, готовая квартира может стоить на 20–30% дороже жилья в доме, который должны завершить в конце года. По сравнению с объектами на ранних стадиях строительства со сдачей в 2027 году разница в отдельных случаях может достигать 50–60%, хотя на нее также влияют ремонт, комплектация, инженерное оснащение ЖК и местоположение.

Кто больше всего интересуется готовым жильем

По оценкам аналитиков, около 40% потенциальных покупателей готового жилья могут составлять молодые семьи, преимущественно с детьми. Больше всего их будут интересовать квартиры площадью от 48 до 65 квадратных метров.

Еще около 30% спроса могут составить люди в возрасте 40–55 лет, которые уже продали предыдущую недвижимость или планируют переехать в более безопасный регион. До 10% квартир могут покупать родители или старшие родственники для детей и внуков в возрасте 18–25 лет.

Остальная часть спроса придется на тех, кто рассматривает недвижимость как способ сохранить средства, получать доход от аренды или приобрести актив на длительный срок. В то же время сама покупка квартиры не гарантирует роста ее стоимости – значение имеют местоположение, ликвидность и характеристики конкретного объекта.

От чего будут зависеть цены на новостройки в 2027 году

В планах на 2027 год часть девелоперов может заложить потенциальный рост себестоимости строительства на 15–20%. На эти расчеты будут влиять ситуация с безопасностью, стоимость материалов и строительных работ, наличие квалифицированных работников, энергетические затраты, логистика и ситуация на валютном рынке.

В финансовых моделях также может использоваться условный курс доллара на уровне 47–48 гривен. В то же время валютный фактор уже не является единственным ориентиром для застройщиков, ведь все большее значение приобретают зарплаты, стоимость работ, энергии и стройматериалов.

Дополнительные расходы может вызвать и увеличение доли импортной продукции. Польские или чешские материалы в отдельных товарных группах могут быть на 10–15% дороже качественных украинских аналогов. Для девелоперов в центральных и восточных регионах к этому добавляются расходы на более сложную логистику, новые маршруты поставок и топливо.

Наибольший рост себестоимости может сказаться на проектах, которые стартуют осенью 2026 года, а завершить их планируют в 2028 году. В то же время конечная цена будет зависеть не только от себестоимости, но и от стадии строительства и покупательной способности населения.

Напомним, перед покупкой квартиры в новостройке стоит проверить документы, темпы строительства и инженерные системы дома. Также важно заранее учесть расходы на ремонт, технику и дальнейшее содержание жилья.