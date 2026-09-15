Як можуть змінитися ціни на новобудови восени

У вересні – жовтні найбільш помітне подорожчання прогнозують у житлових комплексах із готовністю понад 50%, які планують ввести в експлуатацію до кінця 2026 року, розповіла 24 Каналу комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець.

Однією з причин є зростання собівартості будівництва. У західних регіонах за перші 8 місяців року вона збільшилася приблизно на 10% через пошкодження виробництв і складів, складніше постачання та необхідність частково замінювати українські матеріали дорожчими імпортними.

Водночас це не означає, що квартири автоматично подорожчають на ті самі 10%, адже частину додаткових витрат забудовники певний час можуть компенсувати власним прибутком або запасами матеріалів.

Сильніше ціни можуть зрости у вже готових ЖК та будинках, завершення яких заплановане на осінь, – в окремих випадках на 7 – 10%. За прогнозом, у вересні – жовтні 60 – 70% активних покупців насамперед цікавитимуть готові або майже завершені квартири, а також житло з ремонтом. Додатковою перевагою останнього стає зростання вартості облаштування житла, тоді як на побутову техніку та окремі оздоблювальні матеріали вже спостерігається підвищений попит.

Понад половина потенційних покупців принаймні розглядатиме новобудови у західних регіонах, зокрема у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Луцьку та Тернополі.

Маріанна Бігунець Комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Якщо родина має можливість працювати дистанційно або не залежить від конкретної локації, питання, де безпечніше прожити найближчі місяці, стає дуже практичним. І якщо новобудова на заході країни за якістю, інженерією та рівнем енергоавтономності не поступається столичному проєкту, географічна прив'язаність для частини покупців просто перестає бути визначальною.

У схожих за класом і якістю проєктах готова квартира може коштувати на 20 – 30% дорожче за житло у будинку, який мають завершити наприкінці року. Порівняно з об'єктами на ранніх стадіях будівництва зі здачею у 2027 році різниця в окремих випадках може сягати 50 – 60%, хоча на неї впливають також ремонт, комплектація, інженерне наповнення ЖК та локація.

Хто найбільше цікавиться готовим житлом

За оцінками аналітиків, близько 40% потенційних покупців готового житла можуть становити молоді родини, переважно з дітьми. Найбільше їх цікавитимуть квартири площею від 48 до 65 квадратних метрів.

Ще близько 30% попиту можуть сформувати люди віком 40 – 55 років, які вже продали попередню нерухомість або планують переїхати до безпечнішого регіону. До 10% квартир можуть купувати батьки чи старші родичі для дітей та онуків віком 18 – 25 років.

Решта попиту припадатиме на тих, хто розглядає нерухомість як спосіб зберегти кошти, отримувати дохід від оренди або придбати актив на тривалий період. Водночас сама купівля квартири не гарантує зростання її вартості – значення мають локація, ліквідність і характеристики конкретного об'єкта.

Від чого залежатимуть ціни на новобудови у 2027 році

У планах на 2027 рік частина девелоперів може закладати потенційне зростання собівартості будівництва на 15 – 20%. На ці розрахунки впливатимуть безпекова ситуація, вартість матеріалів і будівельних робіт, наявність кваліфікованих працівників, енергетичні витрати, логістика та ситуація на валютному ринку.

У фінансових моделях також можуть використовувати умовний курс долара на рівні 47 – 48 гривень. Водночас валютний фактор уже не є єдиним орієнтиром для забудовників, адже дедалі більше значення мають зарплати, вартість робіт, енергії та будматеріалів.

Додаткові витрати може спричинити й більша частка імпортної продукції. Польські або чеські матеріали в окремих товарних групах можуть бути на 10 – 15% дорожчими за якісні українські аналоги. Для девелоперів у центральних та східних регіонах до цього додаються витрати на складнішу логістику, нові маршрути постачання та пальне.

Найбільше зростання собівартості може позначитися на проєктах, які стартують восени 2026 року, а завершити їх планують у 2028 році. Водночас кінцева ціна залежатиме не лише від собівартості, а й від стадії будівництва та купівельної спроможності населення.

Нагадаємо, перед купівлею квартири в новобудові варто перевірити документи, темпи будівництва та інженерні системи будинку. Також важливо заздалегідь врахувати витрати на ремонт, техніку й подальше утримання житла.