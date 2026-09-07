Не Лондон и не Париж: где в Европе квадратный метр стоит дороже всего

Цены на квартиры в городах Европы различаются в разы. Если в Стамбуле квадратный метр в центре стоит около 2,6 тысячи евро, то в Цюрихе за него придется заплатить почти в 9 раз больше.

В каких городах Европы самый дешевый квадратный метр

Покупка жилья во многих больших городах Европы остается дорогостоящей для местных жителей. Особенно высокие цены характерны для столиц, больших городов и популярных туристических центров, пишет Euronews.

Самые низкие цены среди 28 городов рейтинга Mapping the World's Prices 2026 зафиксированы в Стамбуле. Квадратный метр квартиры в центре там стоит 2 646 евро. В Афинах цена составляет 3 442 евро, в Брюсселе – 4 380 евро, а в Бирмингеме – 4 671 евро.

В городах из середины рейтинга суммы уже заметно выше. В Барселоне квадратный метр стоит 6 485 евро, в Берлине – 7 613 евро, а в Мадриде – 7 831 евро. Прага оказалась дороже обоих городов: там квадратный метр оценивается в 8 352 евро. Средний показатель для всех 28 городов составляет 9 090 евро за квадратный метр.

Где за жилье в Европе придется заплатить больше всего

Самым дорогим городом рейтинга стал Цюрих, где квадратный метр квартиры в центре стоит 22 910 евро. На втором месте – Женева с показателем 19 439 евро, далее следуют Лондон – 17 241 евро, Париж – 12 771 евро и Вена – 12 483 евро.

Разница между городами остается значительной даже в верхней части рейтинга. В частности, квадратный метр в Лондоне примерно на 35% дороже, чем в Париже. В первую десятку также вошли сразу три скандинавские столицы – Копенгаген, Стокгольм и Осло.

Еще нагляднее разницу демонстрирует стоимость квартиры площадью 80 квадратных метров. В Цюрихе за нее пришлось бы заплатить около 1,83 миллиона евро, в Женеве – 1,56 миллиона, в Лондоне – 1,38 миллиона, а в Париже – чуть более 1 миллиона евро. Именно в этих четырех городах квартира такой площади стоит более миллиона евро.

Напомним, украинцы вошли в десятку самых активных иностранных покупателей жилья в Испании. За первые три месяца 2026 года они приобрели около 765 объектов недвижимости.