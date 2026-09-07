У яких містах Європи найдешевший квадратний метр

Купівля житла у багатьох великих містах Європи залишається дорогою для місцевих мешканців. Особливо високі ціни характерні для столиць, великих міст і популярних туристичних центрів, пише Euronews.

Найнижчі ціни серед 28 міст рейтингу Mapping the World's Prices 2026 зафіксували у Стамбулі. Квадратний метр квартири в центрі там коштує 2 646 євро. В Афінах ціна становить 3 442 євро, у Брюсселі – 4 380 євро, а в Бірмінгемі – 4 671 євро.

У містах із середини рейтингу суми вже помітно вищі. У Барселоні квадратний метр коштує 6 485 євро, у Берліні – 7 613 євро, а в Мадриді – 7 831 євро. Прага виявилася дорожчою за обидва міста: там квадрат оцінюють у 8 352 євро. Середній показник для всіх 28 міст становить 9 090 євро за квадратний метр.

Де за житло в Європі доведеться заплатити найбільше

Найдорожчим містом рейтингу став Цюрих, де квадратний метр квартири в центрі коштує 22 910 євро. На другому місці Женева з показником 19 439 євро, далі Лондон – 17 241 євро, Париж – 12 771 євро та Відень – 12 483 євро.

Розрив між містами залишається значним навіть у верхній частині рейтингу. Зокрема, квадратний метр у Лондоні приблизно на 35% дорожчий, ніж у Парижі. До першої десятки також потрапили одразу три скандинавські столиці – Копенгаген, Стокгольм та Осло.

Ще наочніше різницю показує вартість квартири площею 80 квадратних метрів. У Цюриху за неї довелося б заплатити близько 1,83 мільйона євро, у Женеві – 1,56 мільйона, у Лондоні – 1,38 мільйона, а в Парижі – трохи понад 1 мільйон євро. Саме в цих чотирьох містах квартира такої площі коштує понад мільйон євро.

Нагадаємо, українці увійшли до десятки найактивніших іноземних покупців житла в Іспанії. За перші три місяці 2026 року вони придбали близько 765 об'єктів нерухомості.