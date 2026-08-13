Яке місце українці посідають серед іноземних покупців

У першому кварталі 2026 року українці посіли 10-те місце серед іноземних покупців нерухомості в Іспанії. На громадян України припало 3,08% усіх угод, які уклали покупці з-за кордону, пише Open4Business.

За перші три місяці року українці придбали приблизно 765 об'єктів. Окремої статистики за все перше півріччя поки немає. Але якщо частка українців залишалася на рівні близько 3%, за січень – червень кількість покупок могла сягнути приблизно 1,5 тисячі.

Загалом за перше півріччя іноземці придбали в Іспанії 51,6 тисячі об'єктів нерухомості. Це приблизно на 4% більше, ніж за такий самий період 2025 року. А за останні 12 місяців кількість покупок наблизилася до 100 тисяч і становила близько 99,4 тисячі.

Лише у другому кварталі іноземці уклали понад 26,8 тисячі угод. Їхня частка серед усіх покупців житла зросла до 15,98%. Водночас загальна кількість угод на іспанському ринку зменшилася на 5,7% – до 167 934. Продажі житла у новобудовах скоротилися ще помітніше – на 11,5%.

Найбільше об'єктів серед іноземців придбали британці – 3 567. Нідерландці купили 3 489 об'єктів, а серед найактивніших покупців також залишалися німці, італійці та поляки.

У яких регіонах Іспанії іноземці купують найбільше житла

Найвища частка іноземних покупців зафіксована в Аліканте. На них припадає близько 44,7% усіх продажів житла – майже кожна друга угода.

Висока частка покупців з-за кордону також у Малазі, де вони забезпечують понад третину угод. На Балеарських островах показник становить 32,27%, у Валенсійському співтоваристві – 31,03%, а на Канарських островах – 22,78%.

Разом зі зростанням попиту дорожчає і саме житло. У другому кварталі середня зареєстрована ціна в Іспанії становила 2 487 євро за квадратний метр. За рік вона зросла на 9,2%. За індексом повторних продажів подорожчання було ще відчутнішим – 16,7%.

Нагадаємо, іноземці можуть купувати житло в Іспанії в іпотеку, однак умови залежать від статусу позичальника. Податковим резидентам банки зазвичай готові профінансувати до 80% вартості основного житла, тоді як для нерезидентів частіше йдеться про 60 – 70%.