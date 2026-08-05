Хто може отримати іпотеку в Іспанії

Сам факт перебування під тимчасовим захистом не є причиною для відмови в іпотеці. Водночас статус позичальника впливає на те, яку частину вартості житла погодиться профінансувати банк, пише Bravosestate.

Податкові резиденти Іспанії зазвичай можуть отримати кредит до 80% вартості основного житла. Для нерезидентів банки частіше фінансують 60 – 70% ціни нерухомості. Решту суми покупець має сплатити самостійно.

Під час розрахунку іпотеки банк враховує не лише ціну, зазначену в договорі. За основу беруть меншу з двох сум – фактичну вартість об'єкта або оцінку незалежного експерта. Наприклад, якщо квартиру продають за 300 тисяч євро, а оцінювач визначив її вартість у 270 тисяч євро, розмір кредиту можуть розрахувати саме від 270 тисяч євро.

Скільки власних грошей потрібно покупцеві

Покупцеві потрібно підготувати не лише перший внесок. Окремо доведеться сплатити податки та витрати на оформлення угоди. Залежно від регіону і типу нерухомості вони можуть становити близько 10 – 15% вартості житла.

Якщо квартира коштує 300 тисяч євро, а банк фінансує 60% її вартості, покупцеві потрібно мати близько 120 тисяч євро власних коштів. За фінансування 80% перший внесок становитиме близько 60 тисяч євро. В обох випадках до цієї суми потрібно додати витрати на податки та оформлення.

Фактична сума власних коштів може бути більшою, якщо оцінювач визначить нижчу вартість квартири, ніж та, яку вказали продавець і покупець.

Від чого залежить рішення банку

Перед видачею іпотеки банк перевіряє не лише розмір доходу, а й те, наскільки він стабільний та чи можна його офіційно підтвердити. Також враховують інші кредити й загальне фінансове навантаження родини.

Сума щомісячних виплат за всіма позиками зазвичай не має перевищувати 30 – 40% чистого сімейного доходу. Для перевірки платоспроможності банк може попросити трудовий контракт, податкові декларації, банківські виписки та документ про податкове резидентство. Остаточні умови залежать від статусу позичальника, його доходів і вимог конкретного банку.

Нагадаємо, у Португалії навіть бюджету у 400 тисяч євро вже часто недостатньо для купівлі житла. Нерухомість дорожчає через нестачу нових пропозицій, брак працівників у будівництві та зростання вартості матеріалів. Найскладніше придбати власне житло молоді та сім'ям.