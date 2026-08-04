Скільки коштує житло в Португалії

За даними Imovirtual Barometer, у травні 2026 року середня ціна житла в Португалії становила 430,5 тисячі євро, пише euronews.

Знайти житло дешевше ніж за 400 тисяч євро стає дедалі складніше, а в деяких містах вже неможливо. Водночас державна гарантія для молодих покупців поширюється на нерухомість вартістю до 450 тисяч євро.

Представник будівельної компанії MomentVM Рікардо Вагарінью вважає, що ця межа могла стати новим ціновим орієнтиром для ринку. За його оцінкою, доступніше фінансування також сприяло подорожчанню нового та вторинного житла.

Президентка Португальської асоціації професіоналів та компаній у сфері нерухомості Патрісія Барао пояснює, що найскладніше придбати житло молоді та сім'ям.

Чому нерухомість у країні продовжує дорожчати

Одна з головних причин високих цін – нестача нових пропозицій на тлі активного попиту. Ціни зростають і через брак працівників у будівельній галузі.

Компаніям бракує мулярів, електриків, сантехніків, теслярів з опалубки та субпідрядників. Для виконання запланованих робіт Португалії потрібно близько 80 тисяч працівників. Через конкуренцію за фахівців зростає й оплата праці.

Працівники потрібні не лише для житлового будівництва, а й для великих державних та приватних проєктів – аеропортів, залізниць і автомагістралей. Попит на будівельників додатково зріс після штормів, які пошкодили центральну частину країни.

Через нестачу працівників у Португалії швидше запустили зелений маршрут для залучення іммігрантів до будівельної галузі. Проблема виникла не зараз: скорочення державних інвестицій і кредитування призвело до банкрутства багатьох будівельних компаній та відтоку фахівців.

На ціни також вплинуло подорожчання будівельних матеріалів, яке триває з 2021 року. Подорожчання матеріалів пов'язують, зокрема, з наслідками повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, нині у кліматично вразливому житлі мешкають близько 48 мільйонів людей, а до кінця століття їх може стати у кілька разів більше. З часом проблема сильніше зачепить спекотні регіони.