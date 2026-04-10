Аванс за квартиру не гарантирует продажу: как владельцы теряют деньги и покупателей

Получение аванса при продаже жилья не гарантирует, что сделка состоится, и может создать для владельца дополнительные риски. В результате продавцы иногда теряют время, покупателей и вынуждены возвращать деньги или соглашаться на худшие условия

Почему аванс не защищает продавца?

Аванс часто оформляют в простой письменной форме без нотариального заверения. Такой документ не имеет достаточной юридической силы и не создает жестких обязательств для сторон, рассказывает адвокат Игорь Бузовский.

Смотрите также Прописка срывает продажу квартир: почему покупатели отказываются

Покупатель в такой ситуации может отказаться от сделки без серьезных финансовых последствий. Продавец вынужден вернуть полученные средства даже тогда, когда уже подготовил документы или прекратил поиск других клиентов.

Какие проблемы могут возникнуть после получения аванса?

Распространенная ситуация, когда покупатель вносит аванс, чтобы зафиксировать квартиру, но параллельно продолжает искать другие варианты. В это время продавец прекращает показы жилья и теряет потенциальных клиентов.

В итоге квартира остается без покупателя, а время потрачено. Для тех, кто продает жилье срочно, это может стать критической проблемой.

Еще один риск связан с изменением условий сделки. После внесения аванса покупатель может начать требовать снижения цены. Продавец оказывается в более слабой позиции и часто вынужден соглашаться, чтобы не потерять сделку.

Иногда аванс используют как инструмент давления, когда сделку намеренно затягивают. Это создает дополнительную неопределенность и усложняет планирование продажи.

Как избежать потерь при продаже жилья?

Специалисты советуют оформлять договоренности через нотариуса. В таком случае договор имеет четкую юридическую силу и позволяет зафиксировать ответственность сторон, отмечают в АН "Oksagen".

Стоит также прописывать сроки заключения соглашения й штрафные санкции в случае отказа. Это уменьшает риск безнаказанного срыва договоренностей.

Также продавцам не советуют сразу убирать жилье с продажи после получения аванса, если нет четких гарантий завершения сделки. Кроме этого, нежелательно соглашаться на символические суммы аванса, которые не сдерживают покупателя от отказа.

Почему нотариус не всегда гарантирует безопасную сделку?