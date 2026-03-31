В Украине до сих пор говорят "прописка": чем она отличается от регистрации

В Украине до сих пор используют слово "прописка", хотя юридически действует другое понятие –регистрация места жительства. Между ними есть принципиальные различия, которые влияют и на права человека, и на его обязанности.

Какая разница между пропиской и регистрацией?

Понятие "прописка" осталось еще с советских времен и фактически означало контроль за местом жительства человека, рассказывает ЛУН.

Зато сегодня в Украине действует система регистрации, которая имеет совсем другую функцию. Главная разница заключается в сути этих механизмов. Прописка ограничивала свободу передвижения, ведь человек был привязан к конкретному адресу. Регистрация же только фиксирует место жительства и не создает таких ограничений.

Еще одно отличие касается правил проживания. Раньше для прописки нужно было получать разрешение, и возможности были ограниченными. Сейчас регистрация имеет уведомительный характер, то есть государство только получает информацию об адресе.

Также изменился подход к тому, кого можно зарегистрировать в жилье. Если раньше это касалось преимущественно родственников, то теперь владелец может зарегистрировать любое лицо по собственному согласию.

Как сделать регистрацию?

Оформить регистрацию места жительства нужно после переезда – на это дается 30 дней. Процедура является обязательной, но довольно простой.

Подать заявку можно двумя способами: онлайн через приложение Дія или офлайн через ЦНАП. В любом случае нужно указать адрес проживания и подтвердить его.

Для оформления понадобятся паспорт, документы на жилье, а также согласие владельца, если человек не является владельцем квартиры или дома. После подачи заявления необходимо оплатить административный сбор.

Какой штраф за отсутствие прописки?

Отсутствие регистрации считается нарушением, однако серьезных штрафов за это не предусмотрено, отмечается в Кодексе об административных правонарушениях. Закон устанавливает довольно мягкую ответственность.

За первое нарушение обычно выносят предупреждение. Если же ситуация повторяется, предусмотрен штраф – от 17 до 51 гривны.

В то же время главная проблема заключается не в финансовом наказании. Без регистрации могут возникать трудности с получением медицинских услуг, оформлением документов или доступом к социальным выплатам.