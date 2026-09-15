Нашли квартиру в аренду – не платите залог сразу: что нужно проверить перед заселением
При аренде квартиры риск потерять деньги возникает еще до подписания договора, особенно если владелец просит внести залог до осмотра жилья. Чтобы не наткнуться на мошенников, стоит заранее проверить жилье и самого арендодателя.
Что нужно проверить перед арендой квартиры
Прежде всего стоит обратить внимание на цену: если квартиру предлагают значительно дешевле, чем аналогичные варианты на рынке, это может быть признаком фиктивного объявления, рассказала в комментарии 24 Канала адвокат АО "EvrikaLaw" Ольга Брус.
Также не стоит перечислять залог или гарантийный платеж до того, как вы осмотрели жилье и проверили документы.
Во время осмотра квартиры нужно попросить арендодателя показать оригинал паспорта и документ, подтверждающий право собственности. Это может быть договор купли-продажи, свидетельство о праве на наследство или договор дарения. Фотографии или копии таких документов, присланные онлайн, сами по себе не подтверждают, что человек действительно имеет право сдавать это жилье.
Информацию о квартире стоит сверить с Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество. Там можно проверить, кто является собственником, есть ли другие совладельцы, а также не наложены ли на недвижимость обременения или арест.
Если владельцев несколько, перед заключением договора нужно убедиться, что другие совладельцы также согласны на сдачу в аренду.
Когда квартиру сдает представитель собственника, стоит проверить его доверенность, срок ее действия и полномочия. Дополнительно арендодателя можно проверить в Едином реестре должников и поискать информацию о судебных делах с его участием.
Что должно быть в договоре и акте приема-передачи
Договор аренды жилья необходимо заключать в письменной форме. В нем следует указать адрес квартиры, срок аренды, размер платы, сроки и порядок расчетов, а также условия, при которых договор можно расторгнуть досрочно.
Деньги лучше передавать только после подписания договора. Если арендная плата поступает безналичным способом, ее можно перечислять на IBAN владельца и каждый раз указывать назначение платежа. Так у арендатора останется подтверждение расчета.
Отдельно стоит составить акт приема-передачи квартиры. В нем фиксируется состояние жилья, мебели и бытовой техники, а также все повреждения, которые уже имелись на момент заселения. Перед передачей ключей нужно записать и начальные показания счетчиков.
Дополнительно квартиру можно сфотографировать или снять на видео в день заселения в присутствии владельца. Особое внимание следует уделить мебели, технике и уже имеющимся дефектам. Это поможет избежать споров по поводу повреждений, когда арендатор будет выезжать из квартиры.
Напомним, что в некоторых городах Украины молодым людям приходится тратить на аренду однокомнатной квартиры более половины потенциального дохода. Больше всего жилье обременяет бюджет в Ужгороде и Львове, где на аренду может уходить около трех четвертей заработка.