Дарственная на квартиру или дом: что нужно знать в 2025 году

Дарственная на квартиру или дом позволяет передать недвижимость родственникам или посторонним бесплатно. Перед заключением договора важно знать, как оформить сделку, какие документы подготовить и какие расходы и налоги нужно учесть.

Договор дарения становится все более популярным инструментом передачи недвижимости, особенно среди родственников, пишет 24 Канал со ссылкой на Агентство недвижимости "Маяк".

Смотрите также На компенсации за разрушенное обстрелами жилье выделяют дополнительные деньги: как подать заявку

Что такое договор дарения?

Согласно статье 717 Гражданского кодекса Украины, договор дарения – это документ, который подтверждает передачу права собственности на имущество бесплатно, то есть без ожидания какой-либо компенсации от одариваемого, отмечает Министерство юстиции Украины.

Подарок может передаваться как сразу, так и по условиям, например, после рождения ребенка или свадьбы. Если имущество дарится одному из супругов, другой член семьи не имеет права претендовать на него.

Оформление дарственной возможно только в письменной форме и всегда осуществляется через нотариуса. После подписания договора и регистрации права собственности человек становится законным владельцем недвижимости.

Чем дарственная отличается от завещания?

Завещание и дарственная – это разные юридические инструменты. Основное отличие в том, что право собственности по завещанию переходит только после смерти завещателя. До этого момента собственник может продать, подарить или обменять имущество, а завещание можно изменить или отменить. Кроме того, наследник может не получить наследство в полном объеме, если есть другие лица, которые имеют право на обязательную долю.

В отличие от завещания, подаренная недвижимость сразу переходит в собственность. Отменить дарственную односторонне невозможно, а другие наследники не могут претендовать на подаренное жилье.

Как оформить договор дарения?

Процедура оформления дарственной происходит с помощью нотариуса. Сделать это можно по месту регистрации дарителя, одариваемого или по месту расположения недвижимости.

Для заключения договора потребуется подготовить пакет документов и лично присутствовать на подписании как дарителю, так и одаряемому. После регистрации договора нотариус выдает выписку из Государственного реестра имущественных прав, тогда имущество официально переходит в собственность.

Какие документы нужны для оформления дарственной?

Чтобы оформить договор дарения, нужны:

свидетельство на право собственности;

документ об оценке недвижимости;

справка о зарегистрированных в квартире лицах;

письменное согласие мужа или жены, если жилье приобретено в браке;

разрешение органов опеки, если одариваемый – несовершеннолетний ребенок или в квартире прописаны дети.

Сколько стоит дарственная?

Стоимость оформления зависит от того, кому дарят жилье. Для родственников первой или второй степени родства – детей, родителей, мужа или жены, братьев, сестер, внуков, бабушек и дедушек – налоги не предусмотрены. Стоимость оформления договора в 2025 году обычно не превышает 10 000 гривен:

оценка недвижимости от 1 000 гривен;

услуги нотариуса от 4 500 гривен;

регистрацию договора в Госреестре – 2 500 гривен;

государственная пошлина – 1% от стоимости жилья.

Если же имущество дарят дальнему родственнику или постороннему лицу, придется уплатить налог 5% и военный сбор 5% от стоимости объекта. В этом случае обязательна экспертная оценка имущества перед проведением сделки.

Можно ли дарить землю, которая находится в аренде?