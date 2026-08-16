Целая деревня в Германии стоит дешевле, чем квартира в Лондоне: в чем же заключается нюанс

В Германии выставили на продажу целую небольшую деревню по цене ниже, чем в среднем стоит квартира в Лондоне. Вместе с 15 зданиями покупатель получит большой участок, однако превратить этот комплекс в обычное жилье будет непросто.

Как в Германии продают деревню за 390 тысяч евро

Как пишет Daily Mail, деревню в Тюрингии выставили на продажу за 390 тысяч евро. На территории площадью 24 тысячи квадратных метров расположены 15 одноэтажных зданий площадью примерно по 100 квадратных метров каждое, а также центральный корпус с бывшей столовой площадью 300 квадратных метров.

Все здания внутри полностью очищены от старой отделки и оборудования, поэтому их придется фактически делать заново. В то же время комплекс не остался без базовых коммуникаций – на территорию уже подведены вода и электричество.

Деревня в Германии за 390 тысяч евро / Фото Daily Mail

С 1954 года здесь жили учащиеся местного металлургического предприятия, а впоследствии территорию приспособили для отдыха. После 1990 года она некоторое время пустовала, однако в 2000 году часть помещений вновь начали использовать для проживания.

Земля находится за пределами застроенной части населенного пункта, а прежнее право на жилое использование утратило силу из-за длительного перерыва. Поэтому просто вернуть зданиям их прежнее назначение не получится.

Владелец узнал об этом, когда захотел провести капитальный ремонт комплекса и дальше развивать территорию. Тогда выяснилось, что предыдущее использование зданий для проживания не дает права заселять их и в дальнейшем без новых разрешений. Чтобы снова использовать комплекс в качестве жилья, придется получить новое разрешение или согласовать новый план застройки.

Поэтому в объявлении упоминаются и другие варианты для этой территории, в частности гостевые дома, оздоровительный или туристический комплекс. Часть помещений также предлагают использовать для ночлега во время многодневных программ или семинаров.

Напомним, в Австралии также выставили на продажу целый городок – Куладди в штате Квинсленд. За 400 тысяч австралийских долларов продают четырехкомнатный дом вместе с пабом, мотелем, рестораном и магазином, а сейчас в городке живут всего два человека.