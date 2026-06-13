Как в Австралии продают целый городок дешевле, чем квартиру?

Город Куладди расположен в аутбэке Квинсленда, к западу от Брисбена, пишет ABC News.

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До ближайшего крупного города, Чарлевилля, оттуда примерно час езды, а до Брисбена около девяти часов. У городка есть собственный почтовый индекс – 4479, и именно это помогает ему сохранять официальный статус.

Сейчас в Куладди живут только два человека. Это Кэрол Ярроу и Джо Корнел, которые управляли городком три года. Они решили продать его и переехать, потому что повседневных дел стало слишком много. Кэрол Ярроу уже исполнилось 70 лет, и ей все труднее держать на себе жизнь городка.

В лот входит четырехкомнатный дом и несколько бизнесов. Покупатель получит не просто недвижимость, а сразу несколько ролей. Ему придется быть почтальоном, владельцем паба, управлять мотелем, рестораном и магазином. Как отмечают владельцы, весь городок стоит вдвое меньше, чем средняя цена квартиры в Брисбене.

Городок Куладди / Фото Кэрол Ярроу

Одним из главных мест в Куладди является придорожный комплекс Foxtrap Roadhouse. Там останавливаются путешественники, фермеры из окрестных хозяйств и люди, которые едут из Квилпи в Чарлевилл. В пятницу вечером комплекс становится местом встречи для местных жителей.

В городке также проводят мероприятия. Среди них ежегодная конная и мотобайковая джимхана, которую возобновили в прошлом году. Мэр общины, к которой принадлежит городок, Шон Раднедж говорит, что в Куладди останавливается много людей, а часть посетителей остается там с кемпингом.

В 20 веке Куладди развивалось как железнодорожная остановка. В период расцвета там жили 270 человек, но после закрытия железнодорожной станции и школы население сократилось. Кэрол рассказала, что они с Джо боялись, чтобы городок окончательно не пришел в упадок. За три года им удалось оживить Куладди и поддержать его повседневную жизнь.

Руководительница Charleville Real Estate Бекки Джейсман назвала Куладди редким предложением для покупателей. Она считает, что это прибыльный небольшой бизнес с несколькими источниками дохода. Даже в более спокойный межсезонный период почтовый рейс помогает бизнесу держаться.

Шон Раднедж называет Куладди уникальным городком, не похожим на другие места в Австралии. Он также сказал, что готов поддержать будущего владельца и передать ему роль неофициального мэра этого маленького городка.

Чем интересна история социального жилья в Латинской Америке?

В середине 20 века в Латинской Америке строили целые жилые города, которые должны были стать образцом современного планирования. Однако со временем жители начали изменять эти районы под свои нужды, и они все больше отличались от первоначальных замыслов архитекторов.

В 1960-х годах в Мехико построили жилой район Ноноалко-Тлателолко — один из крупнейших проектов социального жилья в Латинской Америке. Комплекс состоял из 102 жилых домов. Помимо квартир, здесь разместили школы, общественные объекты и зеленые зоны. В то же время реализация проекта сопровождалась масштабным переселением: для возведения комплекса принудительно выселили около 70 тысяч человек.