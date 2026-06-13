Як в Австралії продають ціле містечко дешевше за квартиру?

Місто Куладді розташоване в аутбеку Квінсленду, на заході від Брисбена, пише ABC News.

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До найближчого великого міста, Чарлевілля, звідти приблизно година їзди, а до Брисбена близько дев'яти годин. Містечко має власний поштовий індекс – 4479, і саме це допомагає йому зберігати офіційний статус.

Зараз у Куладді живуть лише дві людини. Це Керол Ярроу та Джо Корнел, які керували містечком три роки. Вони вирішили продати його й переїхати, бо щоденних справ стало надто багато. Керол Ярроу вже виповнилося 70 років, і їй дедалі важче тримати на собі життя містечка.

У лот входить чотирикімнатний будинок і кілька бізнесів. Покупець отримає не просто нерухомість, а одразу кілька ролей. Йому доведеться бути листоношею, власником пабу, керувати мотелем, рестораном і магазином. Як зазначають власники, ціле містечко коштує вдвічі менше ніж середня ціна квартири у Брисбені.

Містечко Куладді / Фото Керол Ярроу

Одним із головних місць у Куладді є придорожній комплекс Foxtrap Roadhouse. Там зупиняються мандрівники, фермери з навколишніх господарств і люди, які їдуть з Квілпі до Чарлевілля. У п'ятницю ввечері комплекс стає місцем зустрічі для місцевих.

У містечку також проводять події. Серед них щорічна кінна та мотобайкова джимхана, яку відновили торік. Мер громади, до якого належить містечко, Шон Раднедж каже, що в Куладді зупиняється багато людей, а частина відвідувачів залишається там із кемпінгом.

У 20 столітті Куладді розвивалося як залізнична зупинка. У період розквіту там жили 270 людей, але після закриття залізничної станції та школи населення скоротилося. Керол розповіла, що вони з Джо боялися, аби містечко остаточно не занепало. За три роки їм вдалося оживити Куладді й підтримати його щоденне життя.

Керівниця Charleville Real Estate Беккі Джейсман назвала Куладді рідкісною пропозицією для покупців. Вона вважає, що це прибутковий невеликий бізнес із кількома джерелами доходу. Навіть у спокійніший міжсезонний період поштовий рейс допомагає бізнесу триматися.

Шон Раднедж називає Куладді унікальним містечком, не схожим на інші місця в Австралії. Він також сказав, що готовий підтримати майбутнього власника й передати йому роль неофіційного мера цього маленького містечка.

Чим цікава історія соціального житла в Латинській Америці?

У середині 20 століття в Латинській Америці будували цілі житлові міста, які мали стати зразком сучасного планування. Проте з часом мешканці почали змінювати ці райони під власні потреби, і вони дедалі більше відрізнялися від початкових задумів архітекторів.

У 1960-х роках у Мехіко збудували житловий район Ноноалко-Тлателолко – один із найбільших проєктів соціального житла в Латинській Америці. Комплекс складався зі 102 житлових будинків. Крім квартир, тут розмістили школи, громадські об'єкти та зелені зони. Водночас реалізація проєкту супроводжувалася масштабним переселенням: для зведення комплексу примусово виселили близько 70 тисяч людей.