Целую деревню в Испании отдают бесплатно: почему это обойдется в миллионы

Целую заброшенную деревню в Испании отдают за 0 евро. Но новому инвестору придется восстановить 12 домов и всю инфраструктуру, а на это могут уйти миллионы евро.

Почему целую деревню в Испании отдают за 0 евро

Деревня А-Барка расположена в муниципалитете Кортегада в провинции Оренсе на северо-западе Испании. Здесь осталось 12 домов, а общая площадь земли превышает 15 тысяч квадратных метров, то есть 1,5 гектара, пишет Business Insider.

Сейчас поселение полностью заброшено. Его хотят возродить и превратить в туристический комплекс с местами для отдыха и гастрономическими заведениями. Именно поэтому объект отдают за 0 евро – инвестор в свою очередь должен профинансировать масштабную реконструкцию.

По оценкам 2024 года, на все работы может уйти от 2 до 3 миллионов евро. Отремонтировать нужно не только сами дома. Часть средств придется потратить на улицы внутри деревни и дороги, ведущие к ней.

А-Барку не продают как обычную недвижимость с переходом в частную собственность. Инвестор получит право пользоваться комплексом на определенных условиях. В 2024 году рассматривался срок около 50 лет, однако для нынешнего предложения конкретный срок не называют.

История А-Барки началась еще в XV веке. Село возникло на берегу реки Миньо недалеко от границы с Португалией и долгое время было местом переправы через реку.

Ситуация изменилась в 1920-х годах, когда неподалеку построили мост. После этого местные жители стали больше заниматься виноградарством. В 1950-х годах из-за строительства плотины часть сельскохозяйственных земель была затоплена, и жители постепенно покинули поселение.

С тех пор А-Барка так и не вернула постоянных жителей. Время от времени сюда приезжают туристы и люди, которых интересуют старые заброшенные поселения.

Напомним, в некоторых деревнях Испании можно получить до 40 тысяч еврона покупку, строительство или ремонт жилья. Так в регионе Ла-Риоха пытаются привлечь новых жителей в населенные пункты, где сокращается население.