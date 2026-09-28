Почему в Испании готовы выделить до 40 тысяч евро на жилье

В регионе Ла-Риоха на севере Испании действует программа Revive, которая охватывает населенные пункты с населением до 5 тысяч человек. С помощью выплат местные власти хотят поддержать малые города и деревни, где количество жителей сокращается, пишет startlap.hu.

Сумма помощи зависит от размера населенного пункта. В селах, где проживает менее 500 человек, можно получить до 40% стоимости жилья, но не более 40 тысяч евро. Для населенных пунктов с населением от 501 до 2 тысяч человек максимальная выплата составляет 30 тысяч евро, а от 2 001 до 5 тысяч – 20 тысяч евро.

Чтобы получить максимальные 40 тысяч евро, жилье должно стоить не менее 100 тысяч евро. Деньги можно получить не только на покупку готового дома или квартиры, но и на строительство или ремонт жилья.

Кстати, программа предусматривает ряд условий. В частности, доход заявителя не должен превышать шести IPREM – то есть 3 600 евро в месяц, а приобретенное или построенное жилье должно стать его постоянным местом проживания. Участие в программе доступно гражданам Испании и других стран ЕС, а людям из государств, не входящих в Евросоюз, требуется вид на жительство в Испании.

Деньги по программе не выплачиваются авансом. В случае покупки жилья помощь предоставляется после проверки документов и оформления сделки. Если средства получают на ремонт или строительство, необходимо подтвердить завершение работ.

Revive работает с мая 2023 года. С момента запуска программы поступило более 1 600 заявок из 120 муниципалитетов. Изначально на нее было выделено 12 миллионов евро, но впоследствии бюджет увеличили до 15,1 миллиона евро.

Напомним, в первом квартале 2026 года украинцы заняли 10-е место среди иностранцев, наиболее активно приобретавших жилье в Испании. За первые три месяца года они приобрели около 765 объектов недвижимости.