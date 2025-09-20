Годами в тренде были диваны нейтральных цветов, поэтому воспринять этот оттенок после белого, бежевого и серого, будет сложно. Он смелый и несколько даже сложный.

Фиолетовый диван называют одним из самых больших трендов осени 2025 года. Дизайнеры говорят, что это можно логично объяснить, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Livingetc.

Интересно "Исправительная колония для "бежевых мам": в Киевской области продают жилье с интерьером "на максимум"

Почему фиолетовые диваны сейчас в тренде?

По словам дизайнера интерьеров Грега Натале, причины есть две: "рост популярности нейтральных фонов, которые требуют смелого фокуса, и возвращение мягких форм, вдохновленных 1970-ми годами". Если стены будут пастельного оттенка, то соответственно интерьер будет "просить" яркого или насыщенного акцента в виде мебели или декора.

В последние годы мы наблюдаем популярность запыленных лавандовых, приглушенных сиреневых и глубоких сливовых тонов в доме. При правильном использовании эти оттенки предлагают драматичность и вневременной гламур, не перегружая пространство,

– рассказал креативный директор sofa.com Ники Эмлик.



Сливовый диван в гостиной / Фото Rhiannon Taylor

Так, фиолетовый цвет годами находился в категории "сложных цветов". Но с ростом популярности максималистских стилей, его оттенки снова в тренде. Повлияло также возвращение палитры 1970-х годов, среди которых есть королевский баклажанный оттенок.

Когда фиолетовые диваны стилизованы в современных интерьерах, они выглядят свежо, немного смело и совсем не ретро,

– заверил Грег Натале.

К слову, по мнению дизайнеров Homes & Gardens, в тренде сейчас "богатые ткани". Покупатели выбирают бархат шоколадного, терракотового или шалфейного тонов. Стоит отметить, что это также насыщенные цвета, которые "добавляют ощущение роскоши и являются особой новостью в трендах диванов 2025 года".

Какие цвета становятся трендовыми для покраски стен?

Дизайнеры советуют забыть о молочном, бежевом или сером тоне для покраски стен в 2026 году. Вместо этого стоит выбирать бледно-розовый, приглушенный зеленый и мягкий коричневый.

Эксперты напоминают, что нейтральные оттенки – это не только светлые тона, но и значительно насыщенные оттенки. Они так же помогают создать легкость и уют в спальнях или гостиных.