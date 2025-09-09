Стены лучше всего красить в пастельные или землистые цвета, которые будут сохранять успокаивающий вид и будут визуально комфортными в повседневной жизни. Дизайнеры говорят, что таких есть как минимум три, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Livingetc.

Обратите внимание Красиво, но не практично: какие модные тренды в ремонте ни в коем случае не стоит повторять

Какие цвета выбирать для покраски стен в 2026 году?

Бледно-розовый

Бледно-розовая спальня с двухцветными шкафами / Фото OWN LONDON

Свежий нейтральный оттенок, который подойдет к теплым цветовым схемам. Если белый кажется неинтересным, то это лучшая его альтернатива, говорят дизайнеры.

"Это, по сути, новейший взгляд на теплый белый цвет", – отмечает дизайнер интерьеров из Лос-Анджелеса Кристина Херсонски.

Мягкая зелень

Спальня с шалфейно-зелеными стенами / Фото Owl Design

Для меня новым нейтральным цветом на следующий год является мягкий зеленый – от нежного шалфейного до более свежих мятных оттенков,

– отмечает дизайнер интерьеров Симона Гордон , соучредитель Owl Design.

По словам эксперта, такие цвета всегда универсальны и удобны в использовании, ведь легко сочетаются с деревом и другими природными материалами.

Коричневый в разных оттенках

Современная спальня с темно-коричневыми стенами / Фото Michael Clifford Photography

Нейтральные оттенки – это не только светлые тона, но и значительно насыщеннее темные, например коричневый. Они помогают создать легкость и уют в спальнях или гостиных.

"В теплых коричневых тонах есть тихая глубина, которую люди считают успокаивающей, и это правда", – говорит дизайнер интерьеров из Лондона Алисия Мейрелес.

Какой материал для кухонного фартука сейчас в тренде?

Плитка частично уже в прошлом. Теперь в тренде фартук, обшитый деревянными панелями.

Панели – один из самых известных видов отделки стен. В спальнях, гостиных и даже в коридорах это стало популярным способом добавить текстуры и интереса интерьеру. Кухня не является исключением, ведь и там хозяева теперь пытаются создать уютную атмосферу.

Кроме того, дерево – это всегда об актуальном и вневременном дизайне. Тренды меняются, а этот материал остается "на высоте".