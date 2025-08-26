Деревянные фартуки – это не что-то новое или радикальное. Просто в свое время они вышли из моды, но с изменением вкусов и тенденций снова вернулись, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Homes & Gardens.

Обратите внимание Так делает Наоми Уоттс: как добавить "изюминки" в нейтральную гостиную

Почему деревянные панели – лучший выбор для кухонного фартука?

Панели – один из самых известных видов отделки стен. В спальнях, гостиных и даже в коридорах это стало популярным способом добавить текстуры и интереса интерьеру.

А поскольку сейчас наблюдается тенденция к созданию более мягких и уютных кухонь, вполне логично, что дерево начинают использоваться чаще.

Панельный фартук имеет эту тихую элегантность, которая нужна современным кухням. Он простой, но все еще чувствуется "нарочитым" и несколько индивидуальным. Это часть его привлекательности. Он воспринимается скорее как архитектурный, чем декоративный, поэтому, вероятно, сейчас он на пике популярности,

– говорит дизайнер интерьеров Кристофер Бутлье.

К тому же деревянные панели – это всегда об актуальном и вневременном дизайне. Тренды постоянно будут меняться, а они будут оставаться "на высоте".



Деревянные панели на кухне / Фото deVOL Kitchens

Одна, есть несколько практических моментов, которые следует учесть. Дерево – натуральный материал, который не так устойчив к воде и влаге. Поэтому панели следует устанавливать точно не за плитой, если над ними нет стекла или чего-то из ржавчиностойкой стали.

Но в местах с меньшей нагрузкой, например, за кухонной раковиной или вокруг открытых полок – хороший вариант, особенно с полуглянцевым покрытием, которое выдерживает ежедневную уборку,

– рассказал эксперт.

Также очень важно убедиться в том, что панели установлены должным образом. "Правильная установка, герметик и вентиляция являются ключевыми. Если это сделать неправильно, влага может вызвать деформацию материала", – объяснила архитектор Мэгги Гудрич.