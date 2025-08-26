Дерев'яні фартухи – це не щось нове чи радикальне. Просто свого часу вони вийшли з моди, але зі зміною смаків і тенденцій знову повернулися, розповідає 24 Канал з посиланням на Homes & Gardens.

Чому дерев'яні панелі – найкращий вибір для кухонного фартуха?

Панелі – один із найвідоміших видів оздоблення стін. У спальнях, вітальнях і навіть у коридорах це стало популярним способом додати текстури та цікавості інтер'єру.

А оскільки зараз спостерігається тенденція до створення більш м'яких і затишних кухонь, цілком логічно, що дерево починають використовуватися частіше.

Панельний фартух має цю тиху елегантність, яка потрібна сучасним кухням. Він простий, але все ще відчувається "навмисним" та дещо індивідуальним. Це частина його привабливості. Він сприймається радше як архітектурний, ніж декоративний, тому, ймовірно, зараз він на піку популярності,

– каже дизайнер інтер'єрів Крістофер Бутльє.

До того ж дерев'яні панелі – це завжди про актуальний і позачасовий дизайн. Тренди постійно змінюватимуться, а вони залишатимуться "на висоті".



Дерев'яні панелі на кухні / Фото deVOL Kitchens

Одна, є кілька практичних моментів, які слід врахувати. Дерево – натуральний матеріал, який не такий стійкий до води та вологи. Тому панелі слід встановлювати точно не за плитою, якщо над ними немає скла чи чогось з іржостійкої сталі.

Але в місцях з меншим навантаженням, наприклад, за кухонною раковиною або навколо відкритих полиць – гарний варіант, особливо з напівглянцевим покриттям, яке витримує щоденне прибирання,

– розповів експерт.

Також дуже важливо переконатися в тому, що панелі встановлено належним чином. "Правильне встановлення, герметик та вентиляція є ключовими. Якщо це зробити неправильно, волога може спричинити деформацію матеріалу", – пояснила архітекторка Меггі Гудріч.