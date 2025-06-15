1970-ті роки були яскравою епохою у світі дизайну. Вона охоплювала безліч різних стилів, і точно не подобалася мінімалістам. 24 Канал, посилаючись на Homes & Gardens, розповідає, які старомодні ідеї стануть чудовим перепрочитанням у сучасному просторі.

Цікаво В яких кольорах зараз робити кухню: що радять дизайнери

Яскраві кольори, геометричні принти, дерев'яний шпон та багато лінолеуму – тепер це знову повертається в тренди.

Сміливі кольори: коричневий, помаранчевий та авокадо

Кухня 1970-х років в помаранчевих тонах / Фото Estelle Bilson

Озираючись назад, здається, що цей період був епохою максималізму, адже ніхто не боявся використовувати яскраві кольори.

Коли думаєш про кухні 70-х років, одразу спадає на думку колір – жовтий, помаранчевий, авокадо-зелений, навіть синій, червоний та фіолетовий,

– каже експертка Естель Білсон.

Вище зображене фото – старомодна кухня Естель, меблі до якої вона придбала у фейсбуці.

Вишукані геометричні візерунки та плитка

Кухня з плиткою 1970-х років / Фото Unsplash

Абстрактні геометричні принти були поширеним явищем в інтер'єрах 1970-х років. Їх часто можна було побачити на стінах, які обкладали химерною плиткою. У сучасних дизайнах візерункову плитку буде найкраще додати в одному чи у двох місцях, наприклад, як на кухні вище.

Домашній бар

Домашній бар у стилі 1970-х років / Фото Exactly Design

Мінібар зі скляним чи закритим стелажем колись був справжнім трендом. Зараз ця "стара мода" знову повертається, разом із сервантами, куди у 1970-х ставили найкращий посуд.