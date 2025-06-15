1970-е годы были яркой эпохой в мире дизайна. Она охватывала множество различных стилей, и точно не нравилась минималистам. 24 Канал, ссылаясь на Homes & Gardens, рассказывает, какие старомодные идеи станут прекрасным перепрочтением в современном пространстве.

Интересно В каких цветах сейчас делать кухню: что советуют дизайнеры

Яркие цвета, геометрические принты, деревянный шпон и много линолеума – теперь это снова возвращается в тренды.

Смелые цвета: коричневый, оранжевый и авокадо

Кухня 1970-х годов в оранжевых тонах / Фото Estelle Bilson

Оглядываясь назад, кажется, что этот период был эпохой максимализма, ведь никто не боялся использовать яркие цвета.

Когда думаешь о кухнях 70-х годов, сразу приходит на ум цвет – желтый, оранжевый, авокадо-зеленый, даже синий, красный и фиолетовый,

– говорит эксперт Эстель Билсон.

Выше изображено фото – старомодная кухня Эстель, мебель к которой она приобрела в фейсбуке.

Изысканные геометрические узоры и плитка

Кухня с плиткой 1970-х годов / Фото Unsplash

Абстрактные геометрические принты были распространенным явлением в интерьерах 1970-х годов. Их часто можно было увидеть на стенах, которые обкладывали причудливой плиткой. В современных дизайнах узорную плитку будет лучше добавить в одном или в двух местах, например, как на кухне выше.

Домашний бар

Домашний бар в стиле 1970-х годов / Фото Exactly Design

Мини-бар со стеклянным или закрытым стеллажом когда-то был настоящим трендом. Сейчас эта "старая мода" снова возвращается, вместе с сервантами, куда в 1970-х ставили лучшую посуду.