Есть несколько модных решений, которых стоит избегать, чтобы не жалеть впоследствии. Больше о них расскажет 24 Канал со ссылкой на издание Yorsh.

Черные смесители: стильно, но не для ежедневного использования

Последние годы особую популярность приобрели черные матовые смесители в ванных комнатах и на кухне. Они выглядят элегантно, добавляют пространству современного акцента и вроде бы делают интерьер дороже. Но за красотой скрывается ряд проблем:

Постоянный налет. На черной поверхности хорошо видны капли воды, известковый налет и даже отпечатки пальцев. Поэтому такой смеситель придется протирать после каждого использования.

Быстрый износ покрытия. Матовые черные поверхности легко царапаются, а через некоторое время покрытие может потускнеть или даже слезать.

Не для жесткой воды. Если в вашем регионе вода содержит много извести, такой смеситель быстро потеряет презентабельный вид.

Поэтому вместо черного смесителя лучше выбрать классические варианты из нержавеющей стали или хрома – они служат дольше и не требуют ежедневной полировки.



Другие тренды, с которыми стоит быть осторожными

Белые глянцевые кухни – чрезвычайно эффектные, но на фасадах видно каждую царапину и отпечаток.

Сплошная подсветка LED – выглядит современно, но быстро надоедает и может создавать дискомфорт для глаз.

Стены с декоративной штукатуркой под бетон – в маленьких квартирах делают интерьер холодным и "офисным".

Откуда берутся тренды в ремонте?

Тренды в ремонте и дизайне интерьеров не возникают сами собой – они формируются под влиянием многих факторов. Ежегодно в Милане, Париже, Кельне и других городах проходят крупные выставки дизайна и строительных материалов. Там презентуют новые коллекции мебели, плитки, сантехники, освещения. Именно эти идеи быстро расходятся по миру и попадают в каталоги брендов и шоурумы.

Социальные сети сильно влияют на популярность определенных стилей. Фото с идеально белыми кухнями, черными смесителями или "лофтовыми" интерьерами распространяются вирусно, и люди начинают хотеть то же самое у себя дома. А крупные компании продвигают те или иные решения, потому что им выгодно продавать новые коллекции. Например, когда на рынок выводят черную сантехнику, она массово появляется в рекламе, журналах и шоурумах, формируя "моду".

Как мы видим, тренды в ремонте приходят и исчезают, а жить в квартире приходится годами. Поэтому лучше выбирать практичные решения, которые легко ухаживать и которые не потеряют актуальности уже через сезон.