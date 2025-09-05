Є кілька модних рішень, яких варто уникати, щоб не шкодувати згодом. Більше про них розкаже 24 Канал з посиланням на видання Yorsh.

Чорні змішувачі: стильно, але не для щоденного використання

Останні роки особливої популярності набули чорні матові змішувачі у ванних кімнатах та на кухні. Вони виглядають елегантно, додають простору сучасного акценту й начебто роблять інтер'єр дорожчим. Але за красою ховається низка проблем:

Постійний наліт. На чорній поверхні добре видно краплі води, вапняний наліт та навіть відбитки пальців. Тому такий змішувач доведеться протирати після кожного використання.

Матові чорні поверхні легко дряпаються, а через деякий час покриття може потьмяніти або навіть злазити. Не для жорсткої води. Якщо у вашому регіоні вода містить багато вапна, такий змішувач швидко втратить презентабельний вигляд.

Тож замість чорного змішувача краще обрати класичні варіанти з нержавіючої сталі або хрому – вони служать довше й не потребують щоденного полірування.



Які модні тренди у ремонті ні в якому разі не варто повторювати / Фото Unsplash

Інші тренди, з якими варто бути обережними

Білі глянцеві кухні – надзвичайно ефектні, але на фасадах видно кожну подряпину й відбиток.

Суцільне підсвічування LED – виглядає сучасно, але швидко набридає і може створювати дискомфорт для очей.

Стіни з декоративною штукатуркою під бетон – у маленьких квартирах роблять інтер'єр холодним та "офісним".

Звідки беруться тренди у ремонті?

Тренди у ремонті та дизайні інтер'єрів не виникають самі собою – вони формуються під впливом багатьох факторів. Щороку в Мілані, Парижі, Кельні та інших містах проходять великі виставки дизайну та будівельних матеріалів. Там презентують нові колекції меблів, плитки, сантехніки, освітлення. Саме ці ідеї швидко розходяться по світу і потрапляють у каталоги брендів та шоуруми.

Соціальні мережі сильно впливають на популярність певних стилів. Фото з ідеально білими кухнями, чорними змішувачами чи "лофтовими" інтер'єрами поширюються вірусно, і люди починають хотіти те саме у себе вдома. А великі компанії просувають ті чи інші рішення, бо їм вигідно продавати нові колекції. Наприклад, коли на ринок виводять чорну сантехніку, вона масово з'являється у рекламі, журналах та шоурумах, формуючи "моду".

Як ми бачимо, тренди у ремонті приходять і зникають, а жити у квартирі доводиться роками. Тому краще обирати практичні рішення, які легко доглядати та які не втратять актуальності вже через сезон.