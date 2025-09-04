Как жил и какими домами владел Джорджо Армани – расскажет 24 Канал со ссылкой на Coma.in.ua.
Какими домами владел легендарный кутюрье?
Итальянский дизайнер Джорджо Армани известен не только своей модной империей, но и роскошными, но одновременно сдержанными резиденциями в разных уголках мира. Каждый его дом отражает любимую эстетику художника – минимализм, натуральные материалы и изящный комфорт.
Дом в Санкт-Морице
В швейцарском Санкт-Морице Армани обустроил шале, известное как "Дом белого медведя" – за подаренное другом чучело животного. Внутри царит японский минимализм с мебелью Armani Casa, шелковым и кашемировым текстилем и отделкой из мрамора и махагона.
Дом в Санкт-Морице / Фото АР
Виллы на Карибах
На Карибах модельер обустроил комплекс из нескольких вилл на Антигуа, где он любил отдыхать с друзьями. Здания в островном стиле спускаются по склону к пляжу, а внутри царят прохладные оттенки и мебель собственного дизайна.
Как выглядят виллы на Карибах / Фото АР
Особняк в Форте-дей-Марми
Первое загородное жилье, которое Армани купил и обустроил еще в начале 1980-х и которым владеет до сих пор, за полвека изменилось мало. Бывшая ферма превратилась в элегантный, но комфортный особняк. Дизайнер считал, что интерьер красит не мебель, а люди. Обстановка – лишь фон, а в доме надо не красоваться, а жить.
Особняк в Форте-дей-Марми / Фото The Times
Дом в Сен-Тропе
Особняк XIX века Джорджо Армани приобрел, чтобы жить рядом с сестрой. К историческому зданию добавили просторный гостевой блок с бассейном, однако основная планировка осталась неизменной.
Интерьер виллы насыщен антикварными вещами – дизайнер признается, что в свое время тратил все деньги на барахолках Сен-Тропе. Особую атмосферу дома создают стены, украшенные плитами из белого мрамора, придающие пространству света и блеска, подобного миланскому бутику Armani.
Дом в Сен-Тропе / Фото The Guardian
Другие дома Армани
Среди других домов кутюрье:
- квартира в Милане рядом с бутиком Armani, где интерьер создал Питер Марино,
- а также роскошный пентхаус в Нью-Йорке с видом на Центральный парк.
Каждая резиденция Армани – это отражение его стиля: сдержанный лаконизм, дорогие натуральные материалы и внимание к деталям, что делает его пространства не только изящными, но и уютными.
Что известно о Джорджо Армани?
- Джорджо Армани – легендарный итальянский дизайнер, один из самых влиятельных в мире моды. Родился 11 июля 1934 года в Пьяченце, Италия. Он работал в модном доме Nino Cerruti, а в 1975 году основал собственный бренд Armani, который быстро стал синонимом элегантности и сдержанной роскоши.
- Армани произвел революцию в мужской и женской одежде, популяризировав концепцию "power suit" – костюма, что подчеркивал уверенность и статус. Его стиль отличается минимализмом, четкими линиями и использованием дорогих, но сдержанных тканей.
- К сожалению, 4 сентября Джорджо Армани умер в возрасте 91 года в своем доме после госпитализации.