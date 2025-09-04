Как жил и какими домами владел Джорджо Армани – расскажет 24 Канал со ссылкой на Coma.in.ua.

Смотрите также Бассейн с фонтаном и 10 ванн: Анджелина Джоли показала свое имение

Какими домами владел легендарный кутюрье?

Итальянский дизайнер Джорджо Армани известен не только своей модной империей, но и роскошными, но одновременно сдержанными резиденциями в разных уголках мира. Каждый его дом отражает любимую эстетику художника – минимализм, натуральные материалы и изящный комфорт.

Дом в Санкт-Морице

В швейцарском Санкт-Морице Армани обустроил шале, известное как "Дом белого медведя" – за подаренное другом чучело животного. Внутри царит японский минимализм с мебелью Armani Casa, шелковым и кашемировым текстилем и отделкой из мрамора и махагона.



Дом в Санкт-Морице / Фото АР

Виллы на Карибах

На Карибах модельер обустроил комплекс из нескольких вилл на Антигуа, где он любил отдыхать с друзьями. Здания в островном стиле спускаются по склону к пляжу, а внутри царят прохладные оттенки и мебель собственного дизайна.



Как выглядят виллы на Карибах / Фото АР

Особняк в Форте-дей-Марми

Первое загородное жилье, которое Армани купил и обустроил еще в начале 1980-х и которым владеет до сих пор, за полвека изменилось мало. Бывшая ферма превратилась в элегантный, но комфортный особняк. Дизайнер считал, что интерьер красит не мебель, а люди. Обстановка – лишь фон, а в доме надо не красоваться, а жить.



Особняк в Форте-дей-Марми / Фото The Times

Дом в Сен-Тропе

Особняк XIX века Джорджо Армани приобрел, чтобы жить рядом с сестрой. К историческому зданию добавили просторный гостевой блок с бассейном, однако основная планировка осталась неизменной.

Интерьер виллы насыщен антикварными вещами – дизайнер признается, что в свое время тратил все деньги на барахолках Сен-Тропе. Особую атмосферу дома создают стены, украшенные плитами из белого мрамора, придающие пространству света и блеска, подобного миланскому бутику Armani.



Дом в Сен-Тропе / Фото The Guardian

Другие дома Армани

Среди других домов кутюрье:

квартира в Милане рядом с бутиком Armani, где интерьер создал Питер Марино,

а также роскошный пентхаус в Нью-Йорке с видом на Центральный парк.

Каждая резиденция Армани – это отражение его стиля: сдержанный лаконизм, дорогие натуральные материалы и внимание к деталям, что делает его пространства не только изящными, но и уютными.

Что известно о Джорджо Армани?